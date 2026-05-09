La Premio Nobel de la Paz iraní Narges Mohammadi sigue en estado "crítico" tras nueve días hospitalizada

Archivo - La Premio Nobel de la Paz iraní Narges Mohammadi - -/Narges Foundation Archive/dpa - Archivo

MADRID, 9 May. (EUROPA PRESS) -

Taghi Rahmani, marido de la Premio Nobel de la Paz iraní Narges Mohammadi, ha denunciado este sábado que la activista sigue en estado crítico tras pasar nueve días hospitalizada en un hospital de la ciudad de Zanjan, en el noroeste del país.

"Hoy se cumplen nueve días de la hospitalización de Narges Mohammadi. Su presión arterial ha bajado a 90/40 y su estado general es inestable; incluso hablar le resulta difícil", ha expresado su marido en un mensaje difundido en redes sociales.

Rahmani ha explicado que los médicos controlan temporalmente el estado de Mohammadi --que ha sufrido durante días dolores intensos de pecho por un presunto diagnóstico de angina vasoespástica-- con medicamentos, si bien su situación sigue siendo "inestable" y necesita de forma urgente un mejor tratamiento.

La Fundación Narges Mohammadi ha informado recientemente de que tanto la familia como los médicos han pedido el traslado urgente de la activista a un hospital de capital, Teherán, si bien han denunciado que el fiscal sigue oponiéndose a este traspaso.

Mohammadi inició una huelga de hambre en febrero de este año para protestar por las condiciones de su detención. La Premio Nobel de la Paz fue arrestada el pasado 12 de diciembre en un acto en memoria del abogado Josrou Alikordi, que falleció semanas antes en "extrañas circunstancias".

La activista había sido puesta en libertad provisional en diciembre de 2024 a raíz de una solicitud por motivos médicos aprobada por la Fiscalía de Teherán. Meses antes, en octubre, fue hospitalizada después de que su familia denunciara que las autoridades llevaban más de dos meses impidiendo que recibiera tratamiento pese al deterioro de su estado de salud.

Mohammadi fue condenada en principio a seis años adicionales de prisión por conspiración y a un año y medio por actividades de propaganda, si bien su abogado informó en febrero de que había recibido una condena adicional de dos años de prohibición de salir del país y dos años de destierro a la ciudad de Jusf, en el centro oeste de Irán.

PROFUNDAMENTE "ALARMADA"

La Unión Europea se ha mostrado "profundamente alarmada" por el estado de salud de la activista y ha instado a las autoridades iraníes a que "adopten de inmediato" todas las medidas necesarias para que reciba "atención médica adecuada con urgencia".

"Recordamos que los cargos contra Narges Mohammadi se basan únicamente en su legítima y pacífica defensa de los Derechos Humanos, y reiteramos nuestro llamamiento a su liberación inmediata e incondicional", ha indicado en un comunicado el portavoz del Servicio de Acción Exterior de la UE, Anouar El Anouni.

Asimismo, ha instado a Teherán a liberar a todos "los detenidos injustamente por ejercer de forma legítima su libertad de expresión, incluso durante las recientes protestas", mientras que ha pedido que cumpla con sus obligaciones en virtud del Derecho Internacional.