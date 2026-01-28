La prensa extranjera critica los "argumentos de seguridad" de Israel para vetar la entrada de periodistas a Gaza

Palestinos desplazados en la Franja de Gaza - Europa Press/Contacto/Omar Ashtawy

MADRID 28 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Asociación de Prensa Extranjera (FPA) ha denunciado este miércoles la opacidad del proceso judicial en el Tribunal Supremo israelí para dirimir una solicitud que permita el acceso de periodistas a la Franja de Gaza y ha criticado los "argumentos de seguridad" defendidos por Israel para vetar a la prensa.

La FPA ha denunciado que los jueces, que llevan semanas retrasando su decisión sobre la solicitud presentada para levantar el veto a la entrada de la prensa en Gaza, han quedado "influenciados por los argumentos de seguridad" presentados por el Estado israelí "a puerta cerrada" y en ausencia de los abogados de la organización.

"Este proceso hermético no nos ofrece la oportunidad de refutar estos argumentos y allana el camino para el continuo cierre arbitrario e indefinido de Gaza a los periodistas extranjeros", ha señalado la organización en un comunicado.

En este sentido, ha reiterado que "no existen argumentos basados en la seguridad que justifiquen la prohibición de acceso a Gaza a periodistas extranjeros "mientras que se permite la entrada a trabajadores humanitarios y otros funcionarios".

La organización ha subrayado además que "el derecho del público a la información no debe quedar relegado a un segundo plano". "La FPA insta al tribunal a reconsiderar su decisión y subraya la urgencia del acceso libre e independiente a Gaza", ha zanjado.

Esto se produce después de que el Tribunal Supremo pospusiera en la víspera su decisión sobre la solicitud y pidiera a las autoridades israelíes que proporcionen una actualización sobre la situación en el terreno en aproximadamente dos meses.

Los abogados de la FPA han defendido que desde que se presentó la primera solicitud para levantar dicho veto en 2024, a raíz del alto el fuego acordado en el enclave palestino, los "argumentos de seguridad" presentados por el Estado israelí carecen de sentido ante la segunda fase del plan de paz impulsado por el presidente estadounidense, Donald Trump.

Desde el inicio de la ofensiva israelí contra Gaza en octubre de 2023, Israel ha impedido a los periodistas extranjeros entrar en la zona de forma independiente, por lo que tan solo unos pocos han obtenido autorización, siempre acompañando a las tropas israelíes.