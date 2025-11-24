La Presidencia de Bolivia afea al vicepresidente Lara sus ausencias y que se comunique por TikTok: "No es serio"

Archivo - Rodrigo Paz Pereira, presidente de Bolivia, en el centro de la imagen. - Javier Mamani / Xinhua News / ContactoPhoto

MADRID 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Presidencia de Bolivia ha alimentado aún más este lunes la disputa con el vicepresidente Edman Lara, afeándole que en apenas catorce días desde que comenzó el mandato se ha pasado la mitad viajando, así como que se comunique a través de la red social TikTok. "No es serio", ha valorado la portavoz Carla Faval.

"De catorce días de gestión, seis el vicepresidente estuvo fuera. Hubiera sido importante que el vicepresidente se quede en el país en momentos críticos como los de Samaipata", ha dicho la portavoz del presidente, Rodrigo Paz, en referencia a las graves inundaciones que han afectado esta localidad, situada en el este del país.

Faval ha señalado que habrá un reunión entre Paz y Lara cuando este último regrese al país. El vicepresidente ha pasado estos últimos días en Asunción, la capital de Paraguay, donde asistió a la final de la Copa Sudamericana, según dijo, a invitación de la Conmebol, la confederación de fútbol de la región.

La semana pasada el vicepresidente se trasladó a la Conferencia del Clima de Naciones Unidas que se ha celebrado estos días en Brasil, junto a su mujer, la diputada Diana Romero, quien, según Lara, recibe tratamiento médico en ese país. "Tuvo unos días familiares bastante complicados y nosotros como Ejecutivo, respetamos ese espacio", ha concedido Faval.

"El presidente no ha abandonado el país, se mantuvo firme y tomando decisiones para estabilizarlo", ha remarcado la portavoz, en una rueda de prensa, en la que también ha afeado la manera de Lara de dirigirse hacia la ciudadanía a través de las redes sociales, una fórmula que ya utilizó con éxito en la campaña electoral.

"El presidente Paz ya dijo en una entrevista que por Tik Tok no hablamos, no es serio comunicar al país por Tik Tok y esa es la postura que se está manejando", ha zanjado la portavoz, según recoge el diario 'El Deber'.

Los reproches de este lunes de la Presidencia se suman a todo un cúmulo de desavenencias que los dos han venido protagonizando, incluso antes de que de Rodrigo Paz se colgara hace dos semanas la banda presidencial, el último de ellos el cese de Freddy Vidovic, apuesta de Lara, como ministro de Justicia.

Paz ordenó la salida de Vidovic tras hacerse pública una condena suspendida de tres años de cárcel, en un caso que se remonta a 2015 y relacionado con la fuga del empresario peruano Martín Belaúnde, para quien trabajó como abogado cuando cumplía arresto domiciliario en La Paz, mientras esperaba ser extraditado a su país.