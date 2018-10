La Presidencia de Filipinas recalca que Duterte informará a la nación en caso de sufrir alguna enfermedad grave

Publicado 05/10/2018 17:13:45 CET

MADRID, 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de la Presidencia de Filipinas, Harry Roque, ha recalcado este viernes que el mandatario, Rodrigo Duterte, informará a la nación en caso de que sufra alguna enfermedad grave, un día después de confirmar que se había sometido a varias pruebas y que por ese motivo había estado ausente en diversos actos públicos.

"Hace tres semanas me hice una endoscopia y una colonoscopia. Ayer tenía una reunión de Gobierno pero alguien le dijo a mi médico que había que repetir y coger algunas muestras. Estuve una hora en el (hospital) Cardinal Santos", dijo Duterte.

"No sé cómo estoy ahora físicamente, tendré que esperar (para saberlo), pero si es cáncer, es cáncer. Si está en la tercera fase, no habrá tratamiento. No prolongaré la agonía en esta oficina ni en ningún lado", declaró.

En este sentido, Roque ha manifestado que por el momento no es posible determinar si Duterte sufre alguna enfermedad grave, antes de apuntar que "si se publicarán o no los resultados de las pruebas dependerá de lo que se descubra".

"Si no es grave no hay derecho a pedirlo, pero si es grave (el presidente) estará obligado a compartirlo con la nación", ha dicho, tal y como ha recogido el diario local 'Manila Bulletin'.

"Aún tiene derecho a la privacidad en este asunto. No sabemos. Si sigo aquí la semana que viene le diré que quizá deberíamos publicar un informe médico sea o no grave", ha apuntado el portavoz de la Presidencia.

Por último, Roque ha recalcado que la situación supone "una preocupación grave". "Puedo garantizar que, como abogado, sabe lo que dice la Constitución. Si es una enfermedad grave, informará a la nación", ha zanjado.

Famoso por su apretada agenda y sus largos discursos, las frecuentes ausencias de Duterte han activado las alarmas. Tras sus visitas del mes pasado a Israel y Jordania, dijo que el sol del desierto le había quemado cuando la prensa se fijó en la decoloración de su rostro.