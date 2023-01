La Presidencia de Nigeria critica al exmandatario Olusegun Obasanjo tras apoyar a un opositor de cara a las elecciones

Achaca sus críticas a la "frustración" y le acusa de "desestabilizar la democracia" durante su mandato entre 1999 y 2007



MADRID, 3 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Presidencia de Nigeria ha cargado duramente contra el exmandatario Olusegun Obasanjo por su respaldo al opositor Peter Obi de cara a las elecciones generales que se celebrarán en febrero

Obsanjo, quien ocupó el cargo entre 1999 y 2007, afirmó recientemente que Obi "tiene ventaja sobre otros candidatos" y destacó que la situación actual en Nigeria "ha pasado de la sartén a las llamas", en una crítica a la gestión del actual presidente, Muhammadu Buhari.

En respuesta, el portavoz de la Presidencia nigerina, Garba Shehu, ha publicado una serie de mensajes en la red social Twitter en los que tilda a Obasanjo de "moralmente escuálido" y achaca sus críticas a su "frustración".

"El expresidente Obasanjo es bien conocido por todos y no es necesario describirlo", ha dicho, antes de resaltar que "no dejará de atacar a Buhari porque el expresidente no dejará de tener celos de cualquiera que le gane en el proceso de desarrollo del país".

"Buhari está por delante de Obasanjo en todos los campos de desarrollo nacional y eso es un pecado capital para Obasanjo, cuyas alucinaciones le dicen que es el mejor que ha liderado Nigeria y que nunca habrá otro como él", ha sostenido.

Asimismo, ha reseñado que "Buhari ha recibido aplausos por intentar hacer lo que dice la Constitución que debe hacer un líder, servir uno o dos mandatos, como máximo, y marcharse". "Tras haber intentado prolongar su mandato y fracasar, la mente fantasiosa de Obasanjo le debe decir que es él quien está siendo atacado", ha argüido.

"Sin embargo, no está en el radar de Buhari porque la experiencia ha demostrado, especialmente últimamente en África Occidental, donde ha habido al menos tres golpes de Estado exitosos y varias intentonas, que un tercer mandato o una prolongación del mandato es una receta para la inestabilidad política", ha reseñado.

Shehu ha incidido además que "como presidente, Obasanjo desestabilizó la democracia interna al orquestar una serie de juicios políticos contra gobernadores que no cumplían con su administración altamente imperial" y ha agregado que el mandato de Obasanjo "representó los días oscuros de la democracia de Nigeria por una serie de asaltos contra la Constitución".

"Por su parte, hace pocas semanas, en Washington, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, describió a Buhari durante una reunión con jefes de Estado y de Gobierno africanos como un defensor de la democracia y un ejemplo par los líderes de los estados africanos", ha apuntado.

Por ello, ha insistido en que el expresidente "ha adoptado una postura vengativa" y ha dicho que "el infierno para Obasanjo es que cualquier presidente que venga detrás de él no sea su marioneta para hacer lo que él desea en todo asunto y momento". "Sigue atacando por frustración", ha remachado.

Obi, candidato del Partido Laborista (LP), figura como uno de los principales favoritos de cara a las elecciones de febrero junto a Bola Ahmed Tinubu, del gubernamental Congreso de Todos los Progresistas (APC), y Abubakar Atiku, del opositor Partido Democrático Popular (PDP).