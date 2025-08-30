La presidenta del CICR ve imposible que los residentes de la ciudad de Gaza puedan abandonar la zona con seguridad

Imagen de archivo de evacuación de la Franja de Gaza - Europa Press/Contacto/Rizek Abdeljawad

MADRID 30 Ago. (EUROPA PRESS) - La presidenta del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), Mirjana Spoljaric, ha tachado de "impracticable" e "incomprensible" la posibilidad de una evacuación segura de casi un millón de palestinos de la ciudad de Gaza, la localidad más poblada del enclave, objetivo de una inminente operación de ocupación israelí.

"En las condiciones actuales, no hay posibilidad de que una evacuación en masa en la ciudad de Gaza se lleve a cabo de manera segura y digna", ha zanjado la presidenta del CICR sobre una medida que desembocaría en "un movimiento poblacional" a una escala tan enorme que "ninguna zona de la Franja de Gaza podría absorber, dada la destrucción generalizada de la infraestructura civil y la extrema escasez de alimentos, agua, alojamiento y atención médica".

Spoljaric recuerda que la orden de evacuación forzada que ha emitido el Ejército israelí va dirigida a "civiles de por sí traumatizados por los meses de hostilidades y aterrados por lo que puede deparar el futuro".

Además, la presidenta del CICR recuerda que "muchos no están en condiciones de cumplir órdenes de evacuación a causa del hambre, enfermedades, heridas o discapacidad" y que "todas las personas civiles están protegidas por el derecho Internacional Humanitario se vayan o no, y a todas se les debe permitir regresar a su hogar".

La presidenta del CICR ve imposible que Israel proporcione las garantías necesarias, a saber: garantías satisfactorias de alojamiento, higiene, salubridad, seguridad y alimentación, así como mantener unidas a las familias.

Son "condiciones que ahora mismo no se pueden cumplir en Gaza y, por lo tanto, en las circunstancias actuales, una evacuación sería no solo impracticable, sino también incomprensible", según la presidenta del CICR.

Spoljaric, por último, avisa que "cada minuto que pasa sin un acuerdo de cese de hostilidades cuesta vidas" e insta a Israel a que permita "flujo de socorro humanitario acorde a las necesidades de la población".

"Hamás debe liberar a todos los rehenes que permanecen cautivos. Toda escalada del conflicto armado traerá más muerte, destrucción y desplazamiento", ha concluido.