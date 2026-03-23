La presidenta de México dialoga con Cuba y EEUU para "evitar un conflicto" en la región

Archivo - Imagen de archivo de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum. - Luis Barron/eyepix via ZUMA Pres / DPA - Archivo

MADRID 23 Mar. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ha asegurado que el país se encuentra "dialogando" tanto con el Gobierno de Cuba como con el de Estados Unidos para "evitar un conflicto" en la región, al tiempo que ha asegurado que las autoridades mexicanas "van a enviar siempre ayuda humanitaria" al pueblo cubano.

"Es público que ellos tienen conversaciones, Estados Unidos y Cuba, buscando siempre una solución pacífica, y nosotros hablamos con el Gobierno de Cuba y el de Estados Unidos, buscando los mecanismos para que sepan que México está presente para evitar cualquier conflicto", ha aseverado durante su rueda de prensa diaria televisada desde Ciudad de México, la capital.

En este sentido, ha confirmado el envío de otro barco con ayuda humanitaria a Cuba y ha asegurado que "se enviará toda la que sea necesaria". "También han ido brigadas internacionales, que han salido de México, ahí se les ha apoyado para que no vayan solas las embarcaciones, que son pequeñas, para que no tengan problemas en el transcurso del viaje. Parece muy corto el viaje pero de camino puede haber problemas", ha aseverado.

"Vamos a seguir enviando ayuda, y siempre vamos a reivindicar el derecho del pueblo cubano a su autodeterminación, y que ante cualquier conflicto hay que usar las vías multilaterales. La ONU debería también enviar ayuda humanitaria. Estas son las vías en caso de solicitud, no la de un país sobre otro, no la invasión, no la solución violenta", ha apuntado.

Es por ello que ha reivindicado que sean los propios cubanos los que "decidan su gobierno". "Estamos en contra del bloqueo, lo hemos estado desde principios de los 60. Estamos en contra de que se evite que llegue combustible y que haya represalias contra otros países. Esa siempre va a ser nuestra posición y se lo hemos hecho saber a Estados Unidos y Cuba lo sabe", ha señalado.

"Estamos buscando que pueda llegar combustible sin afectar a México; como ayuda humanitaria o incluso con acuerdos comerciales", ha insistido, al tiempo que ha añadido que se están buscando "los mecanismos necesarios".