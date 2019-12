La presidenta de Taiwán promete redoblar sus esfuerzos para garantizar la independencia si gana las elecciones

Publicado 27/12/2019 18:28:57 CET

TAIWÁN, 27 Dic. (DPA/EP) -

La presidenta de Taiwán, Tsai Ing Wen, ha asegurado este viernes que defenderá hasta su último aliento la integridad de la isla frente a los esfuerzos de China para reivindicar su soberanía si resulta victoriosa en las elecciones de enero.

"Para garantizar que la juventud pueda gozar de un futuro brillante hay que elegir a una presidenta que defienda nuestra soberanía", ha declarado Tsai, candidata a revalidar su mandato por el centrista Partido Progresista Democrático.

"Porque sin soberanía no hay democracia, no hay Derechos Humanos y no hay libertad", ha añadido, antes de solidarizarse con el territorio de Hong Kong en su rechazo al lema "un país, dos sistemas", con el que China intenta definir su soberanía tanto sobre la ciudad como sobre la isla. En este último caso, el Gobierno de Taiwán se declara como un territorio completamente independiente.

"Jamás voy a aceptar un principio como el que Pekín intenta aplicar a Hong Kong", ha añadido la mandataria durante una declaración de intenciones televisada junto a sus rivales.

Entre ellos destaca el alcalde de la ciudad de Kaohsiung y representante por el Partido Nacionalista Chino (el Kuomintang), Han Kuo Yu, y el ex secretario general de esa misma formación, ahora líder del conservador Partido Primero el Pueblo, James Soong.

Durante su turno de palabra, Soong acusó a la presidenta de impulsar una ley específica para minimizar la posible interferencia china en los comicios que pondría en peligro a empleados taiwaneses que trabajan en el gigante asiático. "Un líder nacional que se vanagloria de defender la seguridad también debería proteger los Derechos Humanos", ha declarado.

La presidenta parte como máxima favorita para las elecciones del próximo 11 de enero, a las que comparecerá con un índice de aprobación superior al 50 por ciento, en un gesto de respaldo a sus políticas de autogobierno, en línea con el sistema de la isla desde 1949.