El presidente del Congreso peruano pide calma después de que varios partidos adelanten que no apoyarán al nuevo gabinete

MADRID, 25 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Congreso de Perú, Fernando Rospigliosi, ha hecho un llamamiento a la calma, después de que algunas formaciones políticas adelantaran que no apoyarían al nuevo gabinete encabezado por la primera ministra, Denisse Miralles, quien juró el cargo sorpresivamente en la víspera cuando se esperaba que lo hiciera Hernando de Soto.

"No generemos más inestabilidad, por favor. Los peruanos quieren respuestas del Estado, y si seguimos de crisis en crisis, los problemas, no solamente no se van a resolver, sino que se pueden agravar", ha apelado Rospigliosi, quien ha señalado que espera que el nuevo Gobierno pueda "responder con eficacia" a las demandas del país.

Rospigliosi ha explicado que Miralles tiene hasta 30 días para presentar a su nuevo gabinete ante el Congreso y ha pedido a los partidos que tengan "un poco de tranquilidad y de prudencia porque eso de estar insultando a todos, todos los días y promoviendo nuevas crisis, no ayuda", según recoge Canal N.

De igual manera, ha evitado confirmar si su partido, Fuerza Popular, dará su voto de confianza al nuevo Gobierno, aunque ha señalado que "por lo menos" hay que esperar a que se someta a votación en el cámara.

En las últimas horas, partidos como Renovación Popular han adelantado que no votarán a favor del nuevo gabinete y han sugerido que incluso podrían promover una moción de censura contra el mismo, en respuesta al supuesto "pacto mafioso" entre Alianza para el Progreso y Perú Libre, el partido del presidente José Balcázar.

Así, Renovación Popular sostiene que estas dos formaciones y algunas más que no precisa se habrían repartido los ministerios y por lo tanto "no otorgará el voto de confianza a un gabinete creado por la repartija de un pacto mafioso".

Miralles juró posesión de su cargo este martes en detrimento de Hernando de Soto, a quien el presidente Balcázar había anunciado como el nuevo primer ministro. Sin embargo, la idea finalmente no se habría materializado debido a la disconformidad del jefe del Estado con la lista de ministros para el gabinete.