El presidente destituido de Corea del Sur acusa a una oposición "mezquina" de propiciar la ley marcial

El exministro del Interior niega haber recibido órdenes para cortar la luz y el agua a medios opositores

MADRID, 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente destituido de Corea del Sur, Yoon Suk Yeol, ha acusado este martes a una oposición "mezquina" de propiciar la declaración de la polémica ley marcial a principios del pasado mes de diciembre, una decisión que ha sumido al país en una grave crisis política.

Así se ha pronunciado ante el Tribunal Constitucional en Seúl, la capital del país, que tendrá que decidir si ratifica su cese o lo restituye en el cargo. En este sentido, ha asegurado que algunos miembros de la oposición buscan "destruir" al Gobierno, algo que habría quedado probado en varias ocasiones, tal y como ha recalcado.

Durante la vista judicial de este martes, Yoon ha afirmado además que los opositores no le mostraron el debido respeto cuando se encontraba al frente de la Presidencia: "no importa lo que les disgustara, es el principio más básico para el diálogo". "Los diputados opositores no aplaudían a los discursos, no aparecían siquiera y tenía que hablar ante un Parlamento medio vacío", ha lamentado.

"Este tipo de gestos son mezquinos y exponen la verdadera intención de la oposición para destruir a mi Gobierno", ha dicho Yoon, que considera a la oposición elementos "anti estatales" cuyo objetivo era la rebelión. "La ley marcial era necesaria para salvaguardar el orden constitucional", ha recalcado, en línea de las explicaciones que ha dado durante el último mes.

Está previsto que el tribunal decida este mismo martes si seguir adelante con el proceso de destitución de Yoon --contra el que también hay abierto un caso por presunta incitación a la insurrección y abuso de poder--, lo que llevaría al país a celebrar elecciones en un plazo de 60 día.

Por otra parte, el exministro del Interior Lee Sang Min, que ha testificado también ante la corte, ha negado haber ordenado un corte del suministro eléctrico o de agua a los principales medios de comunicación del país asiático, tal y como se venía denunciando, según informaciones de la agencia de noticias Yonhap.

Además, ha hecho hincapié en que tampoco recibió órdenes de este tipo por parte de sus superiores, ni quiera de Yoon. Sus palabras tienen lugar después de que varios medios de comunicación de izquierdas, como el diario 'Hankyoreh', 'Kyunghyang Shinmun' y las cadenas MBC y JTBC, denunciaran la existencia de un plan para cortar el suministro a sus redacciones.

"Esas medidas estaban completamente excluidas del decreto y no creo que hubiera siquiera motivos para dar esas directrices. El ministro del Interior carece de autoridad para pedir este tipo de cosas a la Policía y el presidente lo sabía mejor que nadie, así que no me habría dado ese tipo de instrucciones", ha dicho.

No obstante, ha admitido haber visto una nota en la mesa de Yoon en la que aparecía el nombre del jefe de la Agencia Nacional de Bomberos y los nombres de algunos medios de comunicación. "Vi algunas notas en la oficina pero ninguna hacía referencia a cortar el agua o la luz", ha apuntado.