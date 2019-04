El presidente de Francia nombra un representante especial a cargo de la reconstrucción de la catedral de Notre Dame

Publicado 17/04/2019 22:56:41 CET

MADRID, 17 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, ha anunciado este miércoles el nombramiento de un representante especial a cargo de la reconstrucción de la catedral de Notre Dame, gravemente dañada por un incendio registrado el lunes en el edificio.

El Elíseo ha confirmado que el mandatario ha puesto a Jean-Louis Georgelin al frente de los esfuerzos de reconstrucción, que estarán apoyados por todos los ministerios movilizados en los trabajos, especialmente el de Cultura.

Asimismo, ha ordenado al Gobierno "adoptar todas las disposiciones útiles para llevar a cabo sin demora" los trabajos de reconstrucción. El presidente dijo el martes que los mismos estarán concluidos en cinco años.

Por otra parte, ha confirmado que el lanzamiento de un concurso internacional para la reconstrucción de la aguja de Notre Dame, que se derrumbó a causa de las llamas.

El primer ministro galo, Edouard Philippe, había comparecido horas antes ante los medios al término de un Consejo de Ministros dedicado exclusivamente al futuro de Notre Dame, parcialmente destruida por un incendio originado de forma fortuita el lunes por la tarde y que no fue extinguido hasta la madrugada del martes.

La estructura general del templo se ha salvado, así como elementos clave como los rosetones, pero no así parte de la cubierta y emblemas como la aguja. Philippe ha anunciado un "concurso internacional de arquitectura" en busca de ideas para el caso de la aguja, informa France Info.

El Gobierno espera poder cumplir con la promesa de Macron de concluir los trabajos en cinco años --"es un desafío inmenso", ha admitido Philippe-- y no tiene por ahora ninguna estimación sobre lo que puede costar la ambiciosa rehabilitación. Sí ha prometido, no obstante, que "cada euro donado servirá para la reconstrucción, no para otra cosa".

El Ejecutivo tiene previsto aprobar una nueva normativa para favorecer la "transparencia" de las donaciones, que serán gestionadas a través de cuatro organismos que colaborarán con el Estado: La Fundación Notre Dame, la Fundación del Patrimonio, la Fundación de Francia y el Centro de Museos Nacionales.

Las donaciones prometidas en estos últimos días, cimentadas principalmente en empresas y grandes fortunas, se acercaban ya este miércoles a los 900 millones de euros. La familia Pinault, que anunció una donación de 100 millones de euros, ha confirmado este miércoles que también renunciará a las deducciones fiscales que pueda obtener, según la emisora Europe 1.

Philippe ha explicado durante su comparecencia que se aplicará una deducción del 75 por ciento para todas las donaciones particulares que no superen los 1.000 euros y que, a partir de esa cantidad, se devolverá el 66 por ciento de los fondos depositados.

El primer ministro ha aprovechado igualmente para dar las gracias a los "millones de personas" que durante estos últimos días han trasladado sus "mensajes de amistad" a Francia y ha recordado que Notre Dame sigue en pie gracias a la labor de los servicios de emergencia. "La historia recordará que los Bomberos de París salvaron Notre Dame y los tesoros artísticos, históricos y espirituales que albergaba", ha destacado.