El presidente de Guinea Bissau vota en las elecciones generales convencido de su victoria final

Umaro Sissoco Embaló, presidente de Guinea Bissau, cierra campaña en medio de miles de simpatizantes
Umaro Sissoco Embaló, presidente de Guinea Bissau, cierra campaña en medio de miles de simpatizantes - UMARO SISSOCO EMBALÓ / X
Europa Press Internacional
Publicado: domingo, 23 noviembre 2025 16:35

MADRID 23 Nov. (EUROPA PRESS) - El presidente de Guinea Bissau, Umaro Sissoco Embaló, ha depositado ya su voto en las elecciones generales de este domingo en el país africano y en las que prácticamente tiene garantizada la reelección ante la ausencia de rivales de envergadura.

Embaló ha votado en la ciudad de Gabú y celebrado a continuación una campaña electoral que describió como "pacífica", como espera que también lo sea el proceso de votación y de recuento.

En declaraciones recogidas por 'O Democrata', Embaló aprovechó para recordar que todos los candidatos tienen absolutamente prohibido hacer electoralismo durante las elecciones. "Incluido yo, que las voy a ganar", apostilló.

El país celebra unos comicios marcados por la ausencia de la principal coalición opositora, denuncias de manipulación institucional y un clima político extremadamente tenso y polarizado, en las que el presidente, que se enfrenta a otros once candidato, busca convertirse en el primer mandatario en tres décadas en lograr la reelección.

"El que va a ejercer por vez primera un segundo mandato soy yo, y espero que el proceso se desarrollo con calma y paz", ha avisado.

El último episodio de tensión en el país ocurrió este pasado 1 de noviembre, cuando el Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Guinea Bissau denunció un intento de golpe de Estado perpetrado por generales y altos mandos del Ejército, otro ejemplo de inestabilidad.

Embaló, cabe recordar, se presenta entre denuncias opositoras por sobrepasar el límite de cinco años desde que accedió al cargo --febrero de 2020-- y anunciar su candidatura después de insistir durante meses en que no tenía intención alguna de comparecer.

Contador

Últimas noticias sobre estos temas

Contenido patrocinado