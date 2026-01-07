El presidente de Irán ordena a las fuerzas de seguridad no actuar contra manifestantes pacíficos

El presidente de Irán, Masud Pezeshkian, durante una reunión en la capital, Teherán (archivo) - Iranian Presidency / Zuma Press / ContactoPhoto

MADRID, 7 Ene. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Irán, Masud Pezeshkian, ha ordenado este miércoles a las fuerzas de seguridad que no actúen contra manifestantes pacíficos en las movilizaciones de los últimos días por la crisis económica y el empeoramiento del nivel de vida, si bien ha reclamado que se actúe contra los implicados en "disturbios".

El vicepresidente iraní, Mohamad Yafar Gaempaná, ha afirmado tras una reunión para abordar la situación que Pezeshkian ha reclamado que "no se adopten medidas de seguridad contra los que protestan" y que haya "distinción" entre los manifestantes y los implicados en actos de violencia.

"Los que toman las armas y portan machetes, cuchillos y otro tipo de armamento son alborotadores. Los manifestantes y los alborotadores son grupos diferentes", ha dicho, antes de insistir en que "los que ataquen a miembros del Ejército y las fuerzas de seguridad son ejemplos de alborotadores", según ha informado la agencia iraní de noticias Mehr.

Así, ha recalcado que las autoridades "reconocen" la legitimidad de las protestas y ha afirmado que el Gobierno está trabajando para activar "medida serias contra los que causan escasez de bienes o aumentan los precios", como parte de las medidas para intentar hacer frente al encarecimiento del coste de vida y la falta de productos básicos.

"La gente se está manifestando contra los precios elevados y el Gobierno reconoce la validez de esta protesta. Estamos discutiendo e interactuando con mercados y empresarios para resolver estos problemas", ha destacado Gaempaná, tal y como ha recogido la agencia iraní de noticias Tasnim.

La red de Derechos Humanos HRANA, con sede en Estados Unidos, ha indicado que al menos 36 personas han muerto --34 manifestantes y dos miembros de las fuerzas de seguridad-- y más de 2.000 han sido detenidas durante los diez días de movilizaciones contra las autoridades del país centroasiático.

La organización ha apuntado que se han registrado protestas en 285 puntos del país, después de que el jefe del aparato judicial iraní, Gholamhosein Mohsein Ejei, advirtiera el lunes de que "no habrá indulgencia" para los implicados en "disturbios" en el marco de las manifestaciones.

Por su parte, el portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Esmaeil Baqaei, acusó a Israel de intentar "causar división" en el país centroasiático y sostuvo que tanto Israel como "funcionarios radicales" de Estados Unidos están "incitando a la violencia, el terrorismo y el asesinato".

La caída del nivel adquisitivo de millones de ciudadanos iraníes está en el origen de las protestas, que se producen además en pleno aumento de las presiones y las sanciones económicas de Estados Unidos que, junto a Israel, ha vuelto a apuntar hacia su programa nuclear, bombardeos incluidos como los del pasado junio, que mataron a unas mil personas en el país centroasiático.