El presidente iraní advierte de que atacar al líder supremo desencadenaría una "guerra total"

El presidente iraní, Masud Pezeshkian - Europa Press/Contacto/Iranian Presidency

MADRID 18 Ene. (EUROPA PRESS) -

El presidente iraní, Masud Pezeshkian, ha advertido este domingo de que cualquier ataque contra el líder supremo iraní, el ayatolá Alí Jamenei, desencadenaría una "guerra total" con Irán.

"Un ataque contra el líder supremo de nuestro país implicaría una guerra total con la nación iraní", ha indicado Pezeshkian en un mensaje publicado en redes sociales.

Pezeshkian se ha referido al origen económico de las protestas que sacuden el país desde finales de diciembre y ha recalcado que "si hay dificultades en la vida diaria del querido pueblo de Irán, uno de los factores principales es la antigua hostilidad y las inhumanas sanciones del Gobierno de Estados Unidos y de sus aliados".

El mandatario iraní responde así a las últimas amenazas de Estados Unidos y en particular de su presidente, Donald Trump, quien ha defendido la necesidad de "buscar un nuevo gobierno" para Irán y ha calificado a Jamenei de "enfermo" por matar a manifestantes durante la actual oleada de protestas.

El senador republicano estadounidense Lindsey Graham emplazaba el pasado lunes a Trump a "asesinar" a Jamenei. "Es hora de que se vaya. La gente quiere que se vaya. Donald Trump dice que la mejor forma de hacer a Irán grande otra vez es que los manifestantes ganen y que el régimen caiga. ¿Cómo lo haces? (...). Si yo fuese usted, señor presidente, yo asesinaría a los dirigentes que matan a gente. Tiene usted que ponerle fin a esto", dijo el lunes durante una entrevista con la cadena Fox News.