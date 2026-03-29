El presidente iraní emplaza a Trump a percatarse de las manifestaciones internas y contra el "Israel primero"

Manifestación del movimiento Sin Reyes, No Kings, en Los Ángeles, California - Europa Press/Contacto/Alberto Sibaja

MADRID 29 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Irán, Masud Pezeshkian, ha instado al presidente estadounidense, Donald Trump, ha escuchar el mensaje de las multitudinarias manifestaciones convocadas el sábado en las principales ciudades norteamericanas bajo el lema "No Kings".

"El pueblo americano está enfadado por el 'Israel primero'. Están cansados de que los reyes israelíes gobiernen la democracia estadounidense", ha apuntado Pezeshkian en un mensaje publicado en redes sociales.

"Los expertos en inteligencia artificial de Estados Unidos deberían informar al presidente Trump de la realidad y de que la gente de su país participa en las protestas de No Kings", ha argumentado Pezeshkian.

Decenas de miles de personas tomaron el sábado las calles en una protesta convocada por el movimiento Sin Reyes, No Kings, denuncia la guerra, el alto coste de la vida y las políticas conservadoras. Hubo marchas en ciudades como Nueva York, Washington, San Francisco, Seattle e incluso fuera de Estados Unidos.