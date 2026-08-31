El presidente de Kazajistán nombra como vicepresidente a su asesor Karin Erlan

Archivo - El presidente kazajo, Kasim Jomart Tokayev, durante un acto en Rusia. - Europa Press/Contacto/Sergei Savostyanov - Archivo

MADRID 31 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Congreso de Kazajistán ha adoptado este lunes la propuesta del presidente, Kasim Yomart Tokayev, de nombrar como vicepresidente a su hasta ahora asesor Karin Erlan, en el marco de la reforma de la Constitución que le otorga más control de los poderes políticos en el país centroasiático.

En la presentación de su candidatura, Tokayev ha destacado que Erlan es "muy conocido en el país" y señalado su hoja de servicios en la administración pública kazaja.

"Posee una amplia cultura y sólidos conocimientos, una gran experiencia y es un auténtico patriota. Ha participado en la aplicación práctica de importantes reformas, tiene una visión clara de la estrategia estatal a largo plazo y de las perspectivas de desarrollo socioeconómico del país", ha declarado el jefe del Estado kazajo, en declaraciones recogidas por el diario 'Kazpravda'.

Junto a Erlan, el mandatario ha propuesto la continuidad del primer ministro, Olzhas Bektenov, de quien ha reivindicado su trabajo al frente del Ejecutivo y señalado como la persona para seguir con el proyecto de un país Kazajistán, que "se ha convertido en una gran obra de construcción".

"Se están llevando a cabo diversos proyectos de infraestructura. Al mismo tiempo, todavía queda mucho por hacer. Siguen siendo cuestiones de plena actualidad el fortalecimiento de la independencia y la soberanía del país, así como el desarrollo ulterior del Estado", ha dicho.

De esta forma, el Parlamento kazajo ha votado las propuestas de Tokayev. El pasado marzo, el presidente sacó adelante en referéndum una reforma constitucional que consolidó la recuperación del sistema parlamentario unicameral y del cargo de vicepresidente, que Tokayev designa así como los cargos de presidente del Tribunal Constitucional, del Banco Central o los servicios de Inteligencia.

El país celebró el pasado 23 de agosto elecciones parlamentarias en las que se hizo con la victoria con el 71,17% de los votos el partido gubernamental kazajo Adilet (Justicia) de Tokayev.

La Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE) señaló que si bien las elecciones han contado con una "buena preparación técnica", se han realizado en un ambiente en el que existe una "falta de pluralismo político".