El presidente de Polonia afirma que "no abandonará a los bielorrusos en su camino hacia la libertad"

Archivo - El presidente de Polonia, Andrzej Duda, durante una rueda de prensa en Wisla (archivo) - Daniel Stehlìk/TASR/dpa - Archivo

MADRID, 15 Ene. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Polonia, Karol Nawrocki, ha asegurado este jueves que "no abandonará a los bielorrusos" en "su camino hacia la libertad", unas palabras pronunciadas tras reunirse con la líder opositora bielorrusa Svetlana Tijanovskaya, que se encuentra en el exilio.

"Vamos a mantener nuestro completo apoyo", ha aseverado el jefe de Estado polaco, que también se ha reunido con un grupo de opositores y representantes de la diáspora bielorrusa. "Como nación, valoramos profundamente la libertad, la independencia y la soberanía, y buscamos demostrar estos valores a nuestros amigos", ha aclarado, según informaciones de la agencia de noticias PAP.

"Es por ello", ha sostenido, que Varsovia "quiere agradecer a todos los bielorrusos libres su perseverancia en estos tiempos tan difíciles, algo que exige un enorme sacrificio".

En este sentido, ha subrayado que el país se encuentra inmerso en un "largo proceso para lograr la libertad", uno en el que Polonia "nunca dejará de prestar respaldo, independientemente de quién sea el presidente o el jefe de Gobierno".

Por su parte, Tijanovskaya ha destacado la "fortaleza, independencia y libertad" de los polacos en un país que "sirve a sus ciudadanos". "Esto es lo que queremos para Bielorrusia", ha defendido.