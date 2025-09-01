El presidente de Polonia exige a Alemania indemnizaciones por la Segunda Guerra Mundial

MADRID 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

El nuevo presidente de Polonia, Karol Nawrocki, ha reclamado este lunes a Alemania el pago de indemnizaciones por los daños perpetrados por el régimen nazi durante la II Guerra Mundial, una reivindicación histórica por la que ha hecho especial campaña el partido ultranacionalista Ley y Justicia (PiS).

"Para poder construir una asociación basada en la verdad y las buenas relaciones, debemos aclarar la cuestión de las reparaciones por parte del Estado alemán", ha dicho Nawrocki, aliado del PiS, durante un acto ante el monumento a los caídos de Westerplatte, en Gdansk.

Según el jefe de Estado polaco, vencedor de las elecciones de junio, Polonia "necesita justicia y verdad, así como unas relaciones claras con Alemania", categoría esta última en la que reivindica la necesidad de "reparaciones". En este sentido, ha reivindicado que ambos países comparten frontera y Polonia es un punto clave dentro del flanco oriental de la OTAN.

Nawrocki espera que el Gobierno de Donald Tusk se sume también a esta exigencia, que desde Berlín consideran ya resuelta apelando a los tratados de reunificación. El primer ministro, sin embargo, ha centrado sus mensajes en los retos recientes y, en particular, en el riesgo que representa Rusia.

"Necesitamos entender quién es el enemigo y quién es el aliado", ha advertido, en un llamamiento para unir fuerzas y "defender Polonia y todo el mundo occidental", según la agencia de noticias PAP.