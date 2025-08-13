El presidente serbio descarta presentarse a las elecciones en 2027 para revalidar su mandato

MADRID 13 Ago. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Serbia, Aleksandar Vucic, ha descartado presentarse a las elecciones presidenciales de 2027 para revalidar su mandato en medio de las protestas que han estallado en el país desde el derrumbe el pasado mes de noviembre del techo de la estación de Novi Sad, una tragedia que dejó una quincena de muertos.

"Soy un veterano político. Ya no puedo presentarme a la Presidencia, y no se me ocurriría cambiar la Constitución para poder hacerlo", ha asegurado este miércoles el mandatario en una rueda de prensa junto al canciller austriaco, Christian Stocker.

Vucic ha explicado que su mandato terminará en poco más de un año y ha afirmado que las instituciones serbias convocarán los comicios de conformidad con la Constitución, "probablemente" antes de que se cumpla el plazo estipulado para ello, según el diario 'Danas'.

La oposición lleva semanas convocando manifestaciones para exigir la celebración de elecciones parlamentarias después de que Djuro Macut fuera aprobado en abril como nuevo primer ministro por el Parlamento tras la dimisión de su predecesor, Milos Vucevic, cuyo gobierno colapsó en medio de las protestas por el derrumbe de la estación de tren de Novi Sad, que dejó una quincena de muertos.

Vucic ha negado en reiteradas ocasiones que se utilizaran cañones de sonido para disolver las manifestaciones que estallaron por el derrumbe de la estación el 1 de noviembre de 2024, una tragedia que se ha convertido en un símbolo del desencanto popular con la falta de transparencia del Gobierno serbio.