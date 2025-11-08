El presidente de Siria llega a EEUU antes de su reunión del lunes con Donald Trump en la Casa Blanca

MADRID 8 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Siria, Ahmed al Shara, ha llegado este sábado por la noche a Estados Unidos para reunirse con su homólogo norteamericano, Donald Trump, en el prolegómeno de su primera visita oficial a la Casa Blanca desde su asunción del cargo en funciones a principios de este año, según ha anunciado la agencia oficial de noticias siria SANA.

La visita de Al Shara a Washington -- ya había viajado en septiembre a EEUU para participar en la Asamblea General de la ONU -- representa uno de los apogeos de su iniciativa para reincorporar a Siria a la comunidad internacional y despejar las sospechas que pesan sobre su figura por su pasado yihadista.

Esta semana, el Consejo de Seguridad de la ONU, como gesto de buena voluntad, decidió levantar las sanciones que pesaban sobre él como antiguo líder de la organización yihadista Hayat Tahrir al Sham (HTS), vinculada en su día a Al Qaeda, e instrumental en la caída a finales del año pasado del régimen del expresidente sirio Bashar al Assad.

El encuentro entre Al Shara y Trump tendrá lugar el próximo lunes, según confirmó esta semana la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt.