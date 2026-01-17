El presidente de Somalia visita Las Anod, antigua localidad de Somalilandia, para reforzar la "unidad nacional"

El presidente de Somalia, Hasan Sheij Mohamud, en una reunión con líderes locales de Las Anod. - OFICINA DEL PRESIDENTE DE SOMALIA

El presidente de Somalia, Hasan Sheij Mohamud, ha realizado una visita oficial este viernes la ciudad de Las Anod, capital del recién creado Estado del Noreste de Somalia --territorio constituido sobre zonas en disputa entre la región semiautónoma de Puntlandia y la independentista Somalilandia-- y escenario de fuertes enfrentamientos armados hace varios años, para enviar un mensaje de unidad nacional, tras el reconocimiento de Somalilandia como estado independiente por parte de Israel el pasado mes.

"El presidente Hasan Sheij Mohamud realiza una visita histórica a Las Anod, capital del Estado del Noreste de Somalia, para fortalecer la unidad nacional, reforzar la integridad territorial y promover la democratización", ha indicado la oficina del presidente somalí en redes sociales.

La creación del nuevo estado el pasado mes de julio fue criticada por sectores contrarios al Gobierno de Somalia, que acusaron a Mogadiscio de realizar un movimiento táctico para dividir aún más a estas dos regiones, que tuvieron que hacer frente a la anexión de parte de sus territorios.

La visita coincide con la toma de posesión del presidente estatal, Abdulqadir Ahmed Aw Ali, elegido el pasado año para su cargo. La delegación gubernamental ha incluido al director de la Agencia Nacional de Inteligencia y Seguridad y varios ministros, entre ellos Defensa e Interior, según ha informado el portal local Hiiraan On Line.

Por su parte, las autoridades de Somalilandia no han tardado en responder reivindicando su soberanía sobre la ciudad de Las Anod, controlada por la región independentista hasta 2023, y criticando duramente al presidente somalí.

"Las Anod es Somalilandia, y estamos comprometidos a resolver las diferencias mediante el diálogo y la vía pacífica. HSM (el presidente Hasan Sheij Mohamud) debe poner orden en su propia casa, empezando por un sistema electoral fiable que permita a los somalíes elegir un mejor liderazgo. El reconocimiento de Somalilandia es ahora una realidad, y nadie puede cambiarlo", ha asegurado el ministro de Presidencia de Somalilandia, Khadar Hussein Abdi.

En febrero de 2023 estallaron combates en Las Anod entre las fuerzas de Somalilandia y grupos milicianos después de que los líderes locales representados en la llamada Autoridad de Unidad y Salvación de las regiones de Sool, Sanaag y Cayn (SSC) declararan su intención de volver a unirse a la Somalia federal. Las autoridades de Somalilandia tuvieron que abandonar la zona en unos enfrentamientos que dejaron más de 300 muertos y cientos de miles de desplazados.