El presidente de Sudáfrica logra frenar la investigación que podría suponer su destitución

Archivo - El presidente de Sudáfrica, Cyril Ramaphosa - Europa Press/Contacto/Lionel Urman

MADRID 25 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Sudáfrica, Cyril Ramaphosa, ha conseguido este viernes una orden judicial provisional que impide continuar con las audiencias que investigan lo sucedido en el 'Phala Phala', un presunto caso de corrupción que podría derivar en su destitución.

El Tribunal Superior del Cabo Occidental ha dictaminado la suspensión temporal de las audiencias parlamentarias que debatían sobre la posibilidad de destituir a Ramaphosa hasta que se resuelva la solicitud de revisión del presidente sobre la investigación del caso 'Phala Phala', que se celebrará del 2 al 4 de septiembre.

"La segunda sentencia concluye que el presidente había justificado la necesidad de una medida cautelar provisional por los motivos expuestos en dicha sentencia. Propone que se conceda una medida cautelar de duración limitada", ha declarado el juez Matthew Francis, sobre la orden provisional que ha sido dictada con urgencia.

La investigación se remonta a febrero de 2020, cuando se produjo un robo en la finca privada de caza del presidente, denominada como Phala Phala, situada en la provincia de Limpopo, al noreste del país. Durante el asalto, un grupo de ladrones sustrajo una cantidad de 580.000 dólares (unos 509.000 euros) en efectivo, que se encontraban ocultos dentro de un sofá del inmueble.

El suceso permaneció oculto hasta junio de 2022, y las acusaciones contra el mandatario incluyen ocultamiento de un delito, posible origen irregular y evasión y uso indebido de recursos estatales.

El presidente había argumentado que permitir que la investigación parlamentaria de 'impeachment' siguiera adelante antes de que el tribunal se pronunciara sobre la validez del informe sobre el caso 'Phala Phala' le causaría un daño irreparable.

El equipo de Ramaphosa ha argumentado que una breve demora es preferible a continuar con una investigación basada en un informe que podría ser desestimado en el futuro.