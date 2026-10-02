El presidente de Suiza y ministro de Economía dejará sus cargos a finales de año

Archivo - El presidente de la Confederación Suiza, Guy Parmelin. - Carlos Santiago / Zuma Press / Europa Press

MADRID 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Confederación Suiza y ministro de Economía, Guy Parmelin, ha anunciado este viernes que abandonará sus cargos el próximo 31 de diciembre de 2026, tras aludir un desgaste personal tras más de una década ocupando distintos puestos a nivel federal.

En rueda de prensa, Parmelin, de 66 años, ha dado cuenta de su decisión tras señalar que "la pasión ya no es la misma que al principio", aunque ha descartado que el paso llegue motivado por un problema de salud.

Tras ocupar cargos ministeriales federales desde 2016, el político suizo ha incidido en la necesidad de dar paso a "fuerzas dinámicas en estos tiempos de gran incertidumbre".

Representante del cantón de Vaud, ha ocupado el cargo de ministro de Defensa, Protección Civil y Deporte, para luego pasar a dirigir la cartera de Asuntos Económicos, Educación e Investigación, desde 2019 hasta la actualidad.

En el marco de la política suiza, se ha desempañado como presidente de Suiza en 2021 y 2026. El puesto es elegido por la Asamblea Federal para un mandato de un año, promoviendo la rotación entre los distintos cantones de la confederación. El presidente no tiene más poderes que los otros seis consejeros y continúa dirigiendo su departamento ministerial.