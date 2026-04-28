El presidente de transición de Malí asegura que la situación "está bajo control" tras la ofensiva del sábado

Afirma que las operaciones contra los grupos armados implicados "continuarán hasta" que sean neutralizados por completo

Archivo - El presidente de transición de Malí, Assimi Goita
Archivo - El presidente de transición de Malí, Assimi Goita - Europa Press/Contacto/Habib Kouyate - Archivo
Europa Press Internacional
Publicado: martes, 28 abril 2026 23:23
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MADRID, 28 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente de transición de Malí, Assimi Goita, ha asegurado este martes que la situación en su país está "bajo control" en sus primeras declaraciones desde la ofensiva armada de yihadistas y tuareg del pasado sábado que ha puesto en jaque la seguridad y el orden en Bamako y otras ciudades estratégicas.

"El dispositivo (de seguridad) se ha reforzado, la situación está bajo control y las operaciones de rastreo, búsquea, recopilación de inteligencia y seguridad continúan", ha señalado en un discurso dirigido a la nación en el que ha destacado el "golpe decisivo" asestado a los atacantes.

El considerado hombre fuerte del país ha puesto en valor la "rapidez y profesionalidad" de las fuerzas de seguridad maliense durante las operaciones contra unos grupos armados que pretendían "generar un clima de violencia generalizada" en las siguientes localidades que ha citado: Bamako, Kati, Kona, Mopti, Gao y Kidal.

"Gracias a la serenidad del personal involucrado y al mantenimiento de una cadena de mando cohesionada, el plan se ejecutó a la perfección", ha subrayado, antes de celebrar los esfuerzos de la "Fuerza Unificada" de la Confederación de la Alianza de Estados del Sahel (AES) --creada por los líderes militares de Burkina Faso y Níger, además de Malí-- por "pacificar" la región.

Asimismo, el mandatario ha destacado la cooperación con Rusia, involucrada en la lucha contra el terrorismo en Malí a petición de la propia junta militar tras la retirada de las fuerzas francesas del país africano en 2022.

Goita ha trasladado sus "más sentidas condolencias" a las familias de las víctimas, entre ellas el ministro de Defensa, Sadio Camara, a quien ha querido rendir homenaje y del que ha destacado su servicio a Malí "con lealtad, coraje y dignidad, demostrando un profundo sentido del deber en un momento en que (el) país libra una feroz luca contra el terrorismo".

El presidente ha advertido a los ciudadanos de que los ataques sufridos desde el pasado sábado "no son incidentes aislados", sino que "forman parte de un vasto plan de desestabilización, concebido y ejecutado por grupos terroristas armados y sus patrocinadores internos y externos, quienes les proporcionan inteligencia y apoyo logístico".

Por ello, ha defendido "este es el momento de reafirmar el firme compromiso de Malí de continuar con su reconstrucción". "Nuestro pueblo ha tomado una decisión: la de la soberanía y la dignidad, que simboliza tomar las riendas de su destino. Esta decisión es la expresión de una voluntad nacional firme y deliberada. Tiene un precio, y somos conscientes de ello. Si bien es difícil por naturaleza, esta es la única opción viable si queremos ofrecer a nuestros hijos un futuro libre, justo y próspero", ha declarado.

En esta línea, ha hecho un llamamiento a la unidad nacional ante estos "tiempos difíciles" que, ha aseverado, "son, en realidad, meros obstáculos en el camino hacia la prosperidad", y ha emplazado a los malienses a "confiar en sus Fuerzas Armadas, que libran una compleja lucha contra el terrorismo", y a permanecer vigilantes ante "cualquier información útil para la inteligencia y la prevención".

Goita ha asegurado que "las operaciones continuarán hasta que los grupos involucrados sean neutralizados por completo y se restablezca la seguridad de forma permanente en todo el territorio nacional" y ha anunciado que ha ordenado al Ejecutivo que tome "todas las medidas necesarias para reforzar la asistencia a las víctimas" de los ataques. "La solidaridad nacional no debe quedarse en palabras vacías, debe traducirse en acciones", ha reclamado.

"Ni la violencia, ni la intimidación, y mucho menos los intentos desesperados de desestabilización, podrán revertir el rumbo de nuestro país. El proceso de reconstrucción continuará. La soberanía se consolidará. Nuestro pueblo, firme y más resistente que nunca, triunfará sobre esta dura prueba", ha asegurado.

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