El presidente de transición de Malí asegura que la situación "está bajo control" tras la ofensiva del sábado

Archivo - El presidente de transición de Malí, Assimi Goita - Europa Press/Contacto/Habib Kouyate - Archivo

MADRID, 28 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente de transición de Malí, Assimi Goita, ha asegurado este martes que la situación en su país está "bajo control" en sus primeras declaraciones desde la ofensiva armada de yihadistas y tuareg del pasado sábado que ha puesto en jaque la seguridad y el orden en Bamako y otras ciudades estratégicas.

"El dispositivo (de seguridad) se ha reforzado, la situación está bajo control y las operaciones de rastreo, búsquea, recopilación de inteligencia y seguridad continúan", ha señalado en un discurso dirigido a la nación en el que ha destacado el "golpe decisivo" asestado a los atacantes.

El considerado hombre fuerte del país ha puesto en valor la "rapidez y profesionalidad" de las fuerzas de seguridad maliense durante las operaciones contra unos grupos armados que pretendían "generar un clima de violencia generalizada" en las siguientes localidades que ha citado: Bamako, Kati, Kona, Mopti, Gao y Kidal.

"Gracias a la serenidad del personal involucrado y al mantenimiento de una cadena de mando cohesionada, el plan se ejecutó a la perfección", ha subrayado, antes de celebrar los esfuerzos de la "Fuerza Unificada" de la Confederación de la Alianza de Estados del Sahel (AES) --creada por los líderes militares de Burkina Faso y Níger, además de Malí-- por "pacificar" la región.

Asimismo, el mandatario ha destacado la cooperación con Rusia, involucrada en la lucha contra el terrorismo en Malí a petición de la propia junta militar tras la retirada de las fuerzas francesas del país africano en 2022.

Goita ha trasladado sus "más sentidas condolencias" a las familias de las víctimas, entre ellas el ministro de Defensa, Sadio Camara, a quien ha querido rendir homenaje y del que ha destacado su servicio a Malí "con lealtad, coraje y dignidad, demostrando un profundo sentido del deber en un momento en que (el) país libra una feroz luca contra el terrorismo".

El presidente ha advertido a los ciudadanos de que los ataques sufridos desde el pasado sábado "no son incidentes aislados", sino que "forman parte de un vasto plan de desestabilización, concebido y ejecutado por grupos terroristas armados y sus patrocinadores internos y externos, quienes les proporcionan inteligencia y apoyo logístico".

Por ello, ha defendido "este es el momento de reafirmar el firme compromiso de Malí de continuar con su reconstrucción". "Nuestro pueblo ha tomado una decisión: la de la soberanía y la dignidad, que simboliza tomar las riendas de su destino. Esta decisión es la expresión de una voluntad nacional firme y deliberada. Tiene un precio, y somos conscientes de ello. Si bien es difícil por naturaleza, esta es la única opción viable si queremos ofrecer a nuestros hijos un futuro libre, justo y próspero", ha declarado.

En esta línea, ha hecho un llamamiento a la unidad nacional ante estos "tiempos difíciles" que, ha aseverado, "son, en realidad, meros obstáculos en el camino hacia la prosperidad", y ha emplazado a los malienses a "confiar en sus Fuerzas Armadas, que libran una compleja lucha contra el terrorismo", y a permanecer vigilantes ante "cualquier información útil para la inteligencia y la prevención".

Goita ha asegurado que "las operaciones continuarán hasta que los grupos involucrados sean neutralizados por completo y se restablezca la seguridad de forma permanente en todo el territorio nacional" y ha anunciado que ha ordenado al Ejecutivo que tome "todas las medidas necesarias para reforzar la asistencia a las víctimas" de los ataques. "La solidaridad nacional no debe quedarse en palabras vacías, debe traducirse en acciones", ha reclamado.

"Ni la violencia, ni la intimidación, y mucho menos los intentos desesperados de desestabilización, podrán revertir el rumbo de nuestro país. El proceso de reconstrucción continuará. La soberanía se consolidará. Nuestro pueblo, firme y más resistente que nunca, triunfará sobre esta dura prueba", ha asegurado.