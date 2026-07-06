El primer ministro de Eslovaquia critica que la UE no tiene "voluntad" para resolver la guerra en Ucrania

El primer ministro de Eslovaquia, Robert Fico. - Europa Press/Contacto/David Balogh

MADRID 6 Jul. (EUROPA PRESS) -

El primer ministro de Eslovaquia, Robert Fico, ha criticado este lunes que la Unión Europea no tiene "voluntad suficiente" para resolver la guerra en Ucrania, criticando que se mantiene en una agenda de "paz mediante la fuerza" con la que se ha mostrado escéptico.

En una entrevista con el diario eslovaco 'Standart' antes de la cumbre de la OTAN en Ankara, la capital de Turquía, Fico ha defendido "entablar un diálogo normal" tanto con Ucrania como con Rusia y ha recalcado que en el seno de la UE es el único dirigente que mantiene una relación con el presidente ruso, Vladimir Putin.

De esta forma, ha denunciado que no percibe en la UE "la voluntad suficiente para abordar la solución del conflicto bélico" y ha criticado que sigue la teoría de "paz mediante la fuerza". "En la que no creo. Esta guerra no tiene solución militar", ha señalado.

En esta misma entrevista, el dirigente centroeuropeo ha cargado contra la figura de la Alta Representante para Política Exterior, Kaja Kallas, de quien ha dicho que "no tiene la capacidad para liderar el diálogo que la Unión Europea necesita hoy", incidiendo en todo caso en que no cuenta con el apoyo de los 27.

"Se necesita el apoyo de los Estados miembros. Y, en este momento, no existe tal apoyo", ha dicho, lamentando que es hora de contar con "un político fuerte de un Estado importante como Alta Representante", tras citar a la excanciller alemana Angela Merkel o el expresidente francés Nicolas Sarkozy como dichas figuras.