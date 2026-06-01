El primer ministro de Etiopía vota en las generales y apuesta por una alta participación en las urnas

Archivo - El primer ministro de Etiopía, Abiy Ahmed, durante un viaje oficial a Rusia en octubre de 2024 (archivo) - Europa Press/Contacto/Maksim Bogodvid/Brics-Russia

MADRID 1 Jun. (EUROPA PRESS) -

El primer ministro de Etiopía, Abiy Ahmed, ha acudido este lunes a depositar su voto en las elecciones generales en el país africano, en la que su formación, el Partido de la Prosperidad (PP), aspira a revalidar su mayoría absoluta en el Parlamento, lo que le concedería un nuevo mandato.

Abiy, presidente del PP, ha acudido a votar en su localidad natal, Beshasha, desde donde ha hecho un llamamiento a una gran participación en las elecciones, según ha recogido la cadena de televisión etíope EBC.

"La principal cuestión hoy no es para los votantes, si no para los que algan elegidos", ha dicho, antes de recalcar que la gran participación que según él está teniendo lugar "demuestra que los etíopes no necesitan lecciones sobre democracia". "Es momento de que los líderes cumplan", ha zanjado.

Los comicios llegan en medio del repunte de las tensiones en las regiones de Tigray y Amhara (norte) y ante la intensificación de los conflictos y las luchas por el poder en torno al Cuerno de África. El PP de Abiy es considerado el gran favorito, entre denuncias por parte de la oposición sobre el aumento de la represión contra el espacio cívico y la falta de verdaderas oportunidades para competir en las urnas y lograr un cambio del ciclo político abierto tras la llegada del jefe del Ejecutivo al cargo en abril de 2018.