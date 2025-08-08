El primer ministro de Japón se expone a un nuevo rapapolvo en el pleno de su partido en Tokio

MADRID 8 Ago. (EUROPA PRESS) -

El primer ministro de Japón, Shigeru Ishiba, recibirá este viernes en persona una bronca del ala crítica de su partido Liberal Democrático (PLD) durante el pleno de diputados que ha comenzado a evaluar el catastrófico rendimiento de la formación en las últimas elecciones legislativas que le ha llevado a perder el control de las dos cámaras.

"Me disculpo sinceramente por estos resultados electorales", declaró Ishiba al comienzo de una asamblea de legisladores del Partido Liberal Democrático en ambas cámaras de la Dieta. "Para seguir siendo responsable de Japón, me gustaría escuchar diversas opiniones", ha indicado a los participantes, en declaraciones recogidas por el diario 'Yomiuri Shimbun'.

Fuentes de la agencia oficial de noticias Kyodo aseguran que las peticiones dentro de la formación para que Ishiba dimitan han ido subiendo de tono las últimas semanas, especialmente a raíz de la derrota del PLD en las elecciones al Senado del pasado 20 de julio.

Ishiba se ha negado a dimitir a pesar de la "gravedad de una situación que hay que asumir con humildad y con sinceridad", dijo en ese momento, y usó como argumento la importancia de mantener la estabilidad del país para cerrar un acuerdo comercial con EEUU.

Ishiba ganó las elecciones presidenciales del partido a finales de septiembre y su mandato de tres años como líder del PDL finaliza en 2027. La coalición gobernante, formada por el PDL y el partido Komeito, perdió la mayoría en la Cámara de Representantes en las elecciones generales de octubre.

El primer ministro ya fue objeto de críticas durante una reunión informal de miembros del partido a finales de julio, en la que, según se informa, la mayoría de quienes expresaron sus opiniones lo instaron a asumir la responsabilidad del resultado electoral y a dimitir. La reunión, que en principio solo iba a durar dos horas, acabó prolongándose durante cuatro horas y media.