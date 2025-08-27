El primer ministro neerlandés supera una moción de censura tras la dimisión de varios miembros del gabinete

MADRID 27 Ago. (EUROPA PRESS) -

El primer ministro en funciones de Países Bajos, Dick Schoof, y su gabinete ha superado este miércoles una moción de censura tras la renuncia en bloque de cinco ministros a raíz de la falta de consenso del Gobierno de coalición en funciones sobre el endurecimiento de las sanciones contra Israel por su ofensiva en la Franja de Gaza.

Solamente dos partidos políticos que cuentan con seis de los 150 escaños han votado a favor de la moción --propuesta por la formación izquierdista Denk-- en la Cámara de Representantes de La Haya, que ha acortado su receso de verano tras la crisis política provocada por las dimisiones.

Tras ello, los líderes de varios partidos han pedido a Schoof que actúe con "moderación" durante la campaña electoral al liderar un "gabinete debilitado", de cara a las elecciones anticipadas del 29 de octubre.

El jefe del Gobierno neerlandés ha reconocido que la base parlamentaria sobre la que se "sustenta" su gabinete "se ha vuelto algo más frágil con la salida" del partido Nuevo Contrato Social (NSC). "Es un hecho que debemos afrontar con realismo. Tenemos la intención de hacerlo. Así, el gabinete está actuando con moderación", ha declarado.

No obstante, ha mostrado su esperanza en que su Gobierno pueda "lograr varios resultados positivos en los próximos meses mediante una consulta estrecha, porque los grandes problemas que enfrenta" el país y "las preocupaciones cotidianas de la gente no deben tomarse a la ligera".

"Sería irresponsable entrar en un periodo de estancamiento en un tema tan importante como la migración y el asilo. Y la guerra en Ucrania tampoco esperará", ha recogido la cadena de televisión neerlandesa NOS.

Así, ha propuesto que los partidos que quedan en la coalición --el Partido Popular por la Libertad y la Democracia (VVD) y el Movimiento Campesino-Ciudadano (BBB)-- cubran las vacantes que han dejado los ministros y secretarios de Estado que han dimitido.

La salida del ministro de Exteriores, Caspar Veldkamp, y de sus compañeros de partido dejaron al gobierno de coalición con solo dos partidos y una minoría de 32 escaños. Pero la ruptura inicial de la coalición se produjo en junio, cuando el ultraderechista Geert Wilders retiró a su formación, Partido de la Libertad (PVV).