El primer ministro de Samoa pide disculpas por un vídeo en el que dice 'Heil Hitler' y hace el saludo nazi

MADRID, 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

El primer ministro de Samoa, Laaulialemalietoa Leuatea Schmidt, se ha disculpado oficialmente este lunes por un vídeo publicado recientemente en el que se le ve diciendo 'Heil Hitler' y haciendo el saludo nazi, argumentando que fue grabado "en una reunión familiar privada" hace cerca de 20 años y que "no estaba destinado al público".

"He tenido conocimiento de unas imágenes de vídeo antiguas, difundidas por los medios de comunicación, relativas a una reunión familiar privada celebrada en Savai'i en 2007", ha señalado. "En dichas imágenes aparezco pronunciando las palabras 'Heil Hitler' y realizando un gesto asociado a la Alemania nazi durante un encuentro familiar privado que no estaba destinado al público", ha agregado.

"Independientemente del contexto o la intención de aquella reunión de hace 20 años, reconozco que tales palabras y gestos fueron inapropiados y susceptibles de causar ofensa y dolor, por lo que pido disculpas por haberlos empleado", ha manifestado Schmidt, quien ha expresado su rechazo "al nazismo, el antisemitismo, el racismo y todas las formas de extremismo político".

Así, ha asegurado que dicha actitud "no refleja sus convicciones personales ni los valores del Gobierno o del pueblo de Samoa". "Samoa es una democracia constitucional fundamentada en el respeto a la dignidad humana, el Estado de derecho, el Parlamento, nuestros tribunales, nuestras instituciones tradicionales y la libertad de expresión", ha argumentado, según un comunicado publicado por su oficina a través de redes sociales.

"Mi Gobierno mantiene su compromiso con dichos principios. En junio de este año, celebramos y honramos a nuestros héroes y líderes nacionales que lucharon y dieron su vida por la independencia de nuestro país frente al dominio colonial. Seguimos celebrando la fortaleza de nuestra cultura, que nos define y nos une como pueblo y como nación soberana e independiente", ha argüido.

Por último, ha recalcado que los que ocupan cargos públicos "deben estar preparados para escuchar y asumir responsabilidades cuando las críticas están justificadas", si bien ha rechazado dimitir por el escándalo. "Considero zanjado este asunto, ya que sigo centrado en las enormes responsabilidades que tenemos por delante", ha apostillado.

En el vídeo, recientemente publicado el medio 'The Samoa Observer' --cuya presencia en ruedas de prensa del Gobierno fue prohibida en 2025 por el Schmidt--, se puede ver al primer ministro ante cerca de una decena de personas. "Levanten su mano derecha, Heil Hitler", afirma, tras lo que los presentes imitan su gesto.

Samoa, un país con unos 200.000 habitantes, fue colonizado por Alemania a principios del siglo XX, si bien posteriormente Nueva Zelanda se hizo con el control de la entonces llamada Samoa Occidental en 1914 y la mantuvo bajo su dominio hasta su independencia en 1962.

El primer ministro samoano ha expresado en numerosas ocasiones su apoyo a Israel y se ha comprometido incluso a abrir una Embajada en Jerusalén antes de que termine el años. De hecho, cuando juró el cargo en 2025 entró en la sala entre sonidos de un cuerno ceremonial judío y describió a Israel como "la tierra de Dios".

La apertura de Embajadas en Jerusalén es motivo de crítica por parte de la Autoridad Palestina y el resto de grupos palestinos, ya que Jerusalén Este se encuentra ocupada desde la Guerra de los Seis Días de 1967. Es, de hecho, en la parte occidental de la ciudad donde Israel tiene la sede del Parlamento, el Tribunal Supremo y varios ministerios.