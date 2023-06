El primer ministro de Suecia asegura que Orbán no tiene intención de bloquear la adhesión a la OTAN

Ulf Kristersson, primer ministro de Suecia - Gaetan Claessens/European Counci / Dpa

BRUSELAS, 30 Jun. (EUROPA PRESS) -

El primer ministro de Suecia, Ulf Kristersson, ha asegurado este viernes que ha mantenido contactos con el primer ministro húngaro, Viktor Orbán, y que éste le ha garantizado que Hungría no tiene intención de bloquear su adhesión a la OTAN.

"He hablado en dos ocasiones con Orbán, la última vez ayer, y en las dos ocasiones él me ha confirmado que Hungría no tiene ninguna intención alguna de retrasar la entrada de Suecia en la OTAN", ha explicado en rueda de prensa tras la cumbre europea de este jueves y viernes en Bruselas.

Kristersson ha dado por válida esta señal de Orban, tras declarar que este mensaje del líder húngaro es "suficientemente bueno". Los mandatarios sueco y húngaro trataron el posible retraso de la ratificación parlamentaria de la adhesión de Suecia a la OTAN a después del verano, en plenos esfuerzos de la alianza por desbloquear su ingreso ya en la cumbre de Lituania de menos de dos semanas.

Fue la diputada opositora Agnes Vadai quien apuntó en sus redes sociales a la posible demora de la votación parlamentaria tras explicar que no aparece en la agenda parlamentaria hasta la clausura de verano.

La OTAN mantiene la esperanza de finalizar la adhesión de Suecia antes de la cumbre de líderes aliados del próximo 11 y 12 de julio en Vilna, Lituania, y para ello ha convocado un encuentro entre Suecia y Turquía para el jueves 6 de julio con el que desbloquear la ratificación turca.

Sobre los contactos con Turquía, que durante meses ha bloqueado la adhesión alegando falta de cooperación de Suecia en materia antiterrorista, Kristersson ha evitado entrar en detalles sobre la reunión entre Suecia, Finlandia y Turquía antes de la cumbre de aliados en Lituania, el último intento de la OTAN para despejar la adhesión de Estocolmo para la reunión.

En todo caso, ha reconocido que las reuniones de la próxima semana son "arduas", pero ha pedido que haya diálogo y un enfoque constructivo para abrir la opción de llegar a acuerdos.