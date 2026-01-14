La primera ministra de Japón disolverá el Parlamento y convocará elecciones en febrero para reforzar su mandato

Archivo - La primera ministra de Japón, Sanae Takaichi. - Johannes Neudecker/dpa - Archivo

MADRID 14 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Partido Liberal Democrático (PLD) ha confirmado este miércoles los planes de la primera ministra de Japón, Sanae Takaichi, de disolver el Parlamento a finales del mes de enero y convocar elecciones anticipadas en un intento de reforzar su mandato y apoyar los apoyos con los que cuenta en la Dieta japonesa.

Así lo ha confirmado la formación política de Takaichi, tras una reunión junto a miembros del Partido Innovación (JIP), socio del Gobierno en minoría. Esta medida llegará tan solo tres meses después de que accediera al poder, tras la dimisión del ex primer ministro Shigeru Ishiba, de sus propias filas políticas.

El colíder del JIP, Hirofumi Yoshimura, ha explicado en declaraciones a la prensa que el encuentro ha servido para informar sobre la futura disolución de la Cámara Baja del Parlamento y poner fin a las especulaciones, según informaciones del diario 'The Japan Times'.

"Entiendo que la primera ministra tiene previsto dar más detalles el lunes", ha manifestado Yoshimura. Mientras, el secretario general del PLD, Shunichi Suzuki, ha manifestado que Takaichi tiene previsto dar una rueda de prensa para explicar la situación.

Sobre la mesa ya hay varias fechas para la celebración de los comicios, que a todas luces podrían tener lugar el día 8 ó 15 de febrero. Takaichi podría oficializar el anuncio el lunes y disolver la Cámara el 23 de enero, según el citado periódico.

Takaichi se convirtió en la primera mujer en ocupar la jefatura del Gobierno japonés y es la quinta primera ministra japonesa en cinco años. Desde entonces, se ha topado con serias dificultades para sacar adelante los presupuestos.

El adelanto electoral busca consolidar el poder de la coalición, teniendo en cuenta que el PLD y sus aliados cuentan ahora con una mayoría mínima en la Cámara Baja, sostenida por el apoyo de tres legisladores independientes, mientras que siguen en minoría en la Cámara Alta. Además Takaichi buscará rentabilizar su popularidad que ronda el 70% de apoyo entre los japoneses para contar con un respaldo reforzado tras la caída de su partido en las elecciones que lideró Ishiba.