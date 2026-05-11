La primera ministra de Japón niega un "impacto inmediato significativo" en el país por el hantavirus

Archivo - La primera ministra japonesa, Takaichi Sanae, ofrece una rueda de prensa en Tokio. - Rodrigo Reyes Marin/ZUMA Press W / DPA - Archivo

MADRID 11 May. (EUROPA PRESS) -

La primera ministra de Japón, Sanae Takaichi, ha agradecido este lunes a Reino Unido que haya evacuado al ciudadano nipón del crucero 'MV Hondius' en Tenerife afectado por un brote de hantavirus, tras insistir en que el nacional japonés no tiene problemas de salud y que la crisis no tiene un "impacto inmediato significativo" en el país asiático.

En un mensaje en redes sociales, Takaichi ha valorado la labor de Reino Unido, que ha evacuado a Merseyside a 20 ciudadanos británicos, un alemán residente en Reino Unido y un japonés. "No hay problemas con la salud de esta persona, pero, basándose en la recomendación de la OMS, se prevé que reciba observación sanitaria y otras medidas en Reino Unido", ha señalado, reivindicando que esta cooperación se produce en el seno del 'Memorando de Cooperación sobre la Protección de Nacionales en el Extranjero'.

En todo caso, Takaichi ha incidido en que ha dado instrucciones sobre las "medidas futuras a tomar" y las "medidas de control fronterizo de Japón", recalcando que en todo caso no hay un "impacto significativo" en el país asiático.

"No creo que haya un impacto inmediato significativo en nuestro país, pero seguiré vigilando la situación de cerca mientras me aseguro de implementar a fondo las medidas de control de infecciones necesarias", ha subrayado, apuntando que el Ministerio de Salud japonés ha dado órdenes respecto a los protocolos a seguir con personas procedentes de Sudamérica donde habitan roedores transmisores de hantavirus.

De esta forma, la dirigente japonesa ha subrayado que la expansión de la infección "puede prevenirse mediante una gestión adecuada de los infectados y contactos". "En Japón no existen roedores que transmitan el virus Andes, y no se ha confirmado ningún caso de síndrome pulmonar por hantavirus causado por el virus Andes", ha resumido.

Takaichi ha pedido igualmente a sus conciudadanos que "al viajar al extranjero eviten el contacto inadvertido con animales". Las autoridades de Reino Unido han confirmado este lunes que 22 personas evacuadas el domingo del crucero 'MV Hondius' en Tenerife han llegado ya al país y se encuentran ingresados en un hospital en el condado de Merseyside.

Las autoridades han indicado que todos ellos serán sometidos a pruebas durante las próximas horas para determinar si están contagiados de hantavirus, si bien por ahora ninguno presenta síntomas.