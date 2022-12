La primera ministra de Moldavia visita las ciudades de Bucha e Irpin y reitera su compromiso con Ucrania

La primera ministra de Moldavia, Natalia Gavrilita. - Europa Press/Contacto/Hennadii Minchenko



MADRID, 6 Dic. (EUROPA PRESS) -

La primera ministra de Moldavia, Natalia Gavrilita, ha visitado este martes las ciudades ucranianas de Bucha e Irpin y ha reiterado su compromiso con Ucrania tras lamentar las duras consecuencias de la guerra para la población civil.

"He visitado Bucha e Irpin. Con mis propios ojos he visto casas quemadas, colegios, guarderías y carreteras destruidas. Pero lo más doloroso ha sido ver cruces en los jardines. Ni una sola foto o vídeo puede hacer justicia a lo que he presenciado en directo", ha subrayado.

Así, ha condenado la invasión rusa de Ucrania y ha insistido en que Moldavia "sigue siendo un socio amigo del país", al que seguirá prestando ayuda, según ha recogido la agencia de noticias ucraniana Ukrinform.

Gavrilita ha indicado que apoya la apertura de una investigación internacional sobre los crímenes de guerra cometidos en Ucrania. "Cada ciudadano de Ucrania, especialmente mujeres y niños que han sido sometidos a un trato cruel e inhumano, merecen justicia", ha dicho.

La jefa del Ejecutivo moldavo ha indicado que se reunirá con su homólogo ucraniano, Denis Shmigal, y varios miembros del Gobierno. "Estamos de acuerdo en abordar diferentes asuntos, que van desde la energía y el transporte hasta la educación, así como la integración europea de Moldavia y Ucrania", ha afirmado.