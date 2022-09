Los principales candidatos a las elecciones en Brasil critican a Lula por no asistir al debate electoral

MADRID, 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

Los principales candidatos a las elecciones en Brasil, previstas para el próximo 2 de octubre, han criticado al expresidente de Brasil Luiz Inácio Lula da Silva en un segundo debate electoral marcado por la ausencia del líder del Partido de los Trabajadores (PT).

"No vino porque no puede explicar las denuncias que pesan sobre él de corrupción", ha criticado el candidato a la Presidencia de Brasil por el Partido Democrático Laborista (PDT), Ciro Gomes, según ha recogido el diario 'Folha de S.Paolo'.

En la misma línea se ha expresado la líder del Movimiento Democrático Brasileño (MDB), Simone Tebet, quien ha dicho sobre el "voto útil" que el candidato de PT, que se ha excusado de la cita por "problemas de agenda", "no ha tenido el coraje" de venir al debate electoral, al que se han presentado los demás candidatos.

Por su parte, Soraya Thronicke, de Unión Brasil, ha explicado que la ausencia de Lula es "una señal de alguien a quien no le gusta trabajar". "Yo ayudé a elegir a (Jair) Bolsonaro", ha dicho, agregando que era "necesario" para sacar del poder al PT.

Precisamente el presidente del país, Jair Bolsonaro ha defendido en este segundo debate electoral en la noche del sábado su inocencia ante los casos de corrupción que enfrenta, según ha recogido el diario brasileño 'O Globo'.

"Me acusan de corrupto, pero no dicen de dónde se sacó ese dinero. Ciro me acusó. Ciro, la Policía Federal tocó tu puerta y la de tu hermano. Mírate en el espejo. (He estado) tres años y medio sin corrupción", le ha espetado al candidato del PDT.

Por su parte, Ciro ha contrareplicado, asegurando que "fue víctima de un allanamiento". Bolsonaro se refería con estas palabras al registro policial que vivió Ciro tras ser investigado por un caso de sobornos en la construcción de un estadio de fútbol.

Otro de los temas de la noche ha sido el aborto. El padre Kelmon, que sustituye como cabeza del Partido Laborista Brasileño (PTB) al político Roberto Jefferson tras ser rechazada su candidatura por el Tribunal Supremo Electoral (TSE), cuestionó la posición feminista de Tebet por su posición a favor del aborto.

La candidata de MDB defendió que el feminismo implica defender los derechos de las mujeres y combatir la violencia intrafamiliar. Tebet ha asegurado, por tanto, que está en contra del aborto, pero que eso no la hace "menos feminista".

Los brasileños están llamados a la urnas el próximo 2 de octubre para elegir a su nuevo presidente tras cuatro años convulsos en los que Lula recuperó sus derechos políticos tras salir de prisión y ser anuladas sus condenadas en el marco de la operación 'Lava Jato' y los índices de popularidad de Bolsonaro no han parado de caer, entre otras cosas, por su gestión de la pandemia.