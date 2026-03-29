Las proiraníes Fuerzas de Movilización Popular denuncian nuevos ataques de EEUU e Israel contra sus cuarteles en Irak

Funeral por un miembro de las Fuerzas de Movilización Popular, muerto en un ataque de EEUU, a 24 de marzo de 2026 - Europa Press/Contacto/Khalil Dawood

MADRID 29 Mar. (EUROPA PRESS) -

Las milicias proiraníes de las Fuerzas de Movilización Popular (FMP), uno de los grupos armados más importantes de Irak, han denunciado que al menos tres de sus integrantes han muerto y cuatro han resultado heridos en nuevos bombardeos que la organización ha atribuido a Estados Unidos y a Israel en el marco de la guerra de Irán, que han proseguido este domingo.

Las FMP han informado de que las víctimas fueron identificadas tras un ataque "a traición sionista-estadounidense" contra el cuartel general del Mando de Operaciones del Norte y Este del Tigris de las FMP en la provincia de Kirkuk, en el noreste del país, alcanzado por "al menos tres bombardeos" este pasado sábado.

Este domingo, las FMP han denunciado otros tres ataques contra el cuartel general de la 14ª Brigada en Nínive, en el norte de Irak, según comunicados recogidos por la agencia oficial de noticias iraquí INA.

La guerra de Irán se ha convertido en la mayor amenaza para la precaria estabilidad de Irak desde el final de la guerra: las FMP, concebidas en su día para combatir contra Estado Islámico por la máxima autoridad religiosa chií del país, el ayatolá Alí Sistani, se han convertido ahora en una organización de enorme influencia en el aparato de seguridad estatal.

Las FMP han protagonizado pasados ataques contra bases estadounidenses y ellas mismas se han convertido en el objetivo de las operaciones conjuntas de EEUU e Israel durante su ofensiva contra Teherán.