Proponen a la ajedrecista Judit Polgár para presidenta de Hungría tras la salida de Sulyok

Archivo - La histórica ajedrecista húngara y gran maestra Judit Polgár - JUDIT POLGÁR EN X - Archivo

MADRID, 20 Jul. (EUROPA PRESS) -

Hasta 16 figuras de la ciencia, la cultura y el deporte húngaros han propuesto a la presidenta de la Asamblea Nacional, Ágnes Forsthoffer, la elección de la histórica ajedrecista y gran maestra Judit Polgár como presidenta de la República en aras de elevar a una representante que pueda, a su parecer, "encarnar la unidad nacional, el orgullo nacional, dar ejemplo y, sobre todo, servir a la nación"

"Vivimos tiempos históricos; por lo tanto, es necesario elegir a una persona que, de acuerdo con el propósito original de la institución presidencial de la república, sea capaz de encarnar la unidad nacional, el orgullo nacional, dar ejemplo y, sobre todo, servir a la nación", reza la declaración enviada a la agencia húngara MTI por la presidenta de la Asociación de Atletas Húngaros Inmortales, la esgrimista Tímea Nagy.

Los firmantes son el historiador y político György Antall, el economista László Baán, el físico Albert-László Barabási, el ingeniero y astronauta Tibor Kapu, el violinista Barnabás Kelemen, el periodista y escritor András Kepes, la violinista Katalin Kokas, el actor János Kulka, el matemático László Lovász, el actor y director Pál Mácsai, el poeta y dramaturgo Lajos Parti Nagy, el oncólogo molecular István Peták, el arquitecto y diseñador Erno Rubik, la escritora Krisztina Tóth y el sociólogo y escritor Pál Závada.

En su mensaje defienden que, tras la salida de Tamás Sulyok, aliado del ex primer ministro ultraconservador Viktor Orbán, Hungría se encuentra en una encrucijada donde no solo el Parlamento elegirá a un nuevo jefe de Estado, sino que la nación también tendrá una oportunidad excepcional para culminar de forma definitiva y tranquilizadora la "transición" que se ha prolongado desde el cambio de régimen de 1989, año del fin del comunismo en el país.

Alegando que "la situación actual representa una oportunidad única para trascender los intereses partidistas", los signatarios han defendido que "la personalidad y la trayectoria de Judit Polgár encarnan a la perfección" lo que Hungría "necesita ahora". "Su estima y el cariño que se le profesa en Hungría y en todo el mundo trascienden los partidos políticos; su integridad y su moralidad son incuestionables", han manifestado.

"Su desempeño de clase mundial y su peso internacional transmiten un valor importante: como la mejor ajedrecista de todos los tiempos, es el orgullo de Hungría, quien representa fielmente el espíritu, el talento y la perseverancia húngaros en cualquier parte del mundo", han seguido ensalzando, antes de expresar que, "a través de su reconocimiento diplomático y cultural internacional, es capaz de restaurar y fortalecer aún más la imagen favorable de Hungría en el extranjero.

MAGYAR SE LO PROPONDRÁ ESTE LUNES: "SERÍA UN HONOR QUE ACEPTARA"

Por su parte, el primer ministro húngaro, Peter Magyar, se ha pronunciado en redes acerca de la propuesta y ha declarado que su país "necesita unidad, paz y un presidente del que todo húngaro pueda sentirse orgulloso".

"Judit Polgár (...) es esa persona, así que me reuniré con ella mañana y le preguntaré si está dispuesta a servir a nuestro país en este nuevo cargo hasta la aprobación de la nueva Constitución", ha anunciado, equiparando el nombre de Polgár a un "sinónimo de talento y perseverancia" y destacándola "como la ajedrecista más exitosa de la historia".

"Es una húngara cuyos logros le han granjeado el respeto y el reconocimiento tanto en su país como en el resto del mundo. Personalmente, consideraría un gran honor que aceptara la invitación", ha concluido.