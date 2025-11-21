Prosiguen las negociaciones en la COP30 tras el incendio que obligó a evacuar las instalaciones

Personal de seguridad forma un cordón de seguridad dentro del recinto de la COP30 durante la evacuación tras un incendio en el pabellón de Belém, Brasil - Europa Press/Contacto/Bianca Otero

MADRID, 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades brasileñas han anunciado que las conversaciones de la Cumbre del Clima (COP30) de Belém han sido reanudadas después de que un icendio desatado en la Zona Azul haya obligado a desalojar este pabellón que acoge las negociaciones diplomáticas.

"A las 20.40 (hora local, 0.40 hora peninsular española) se han restablecido las relaciones con la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC)", ha señalado el secretario extraordinario para la COP30 de la Casa Civil --el gabinete de la Presidencia--, Valter Correia, que ha afirmado que "mañana será un día normal", según ha recogido la agencia Brasil.

Pese a ello, el presidente de la COP y secretario de Clima en el Ministerio de Exteriores brasileño, André Correa do Lago, ha apuntado a una posible demora de la cumbre, al declarar para el mismo medio que "las cosas han cambiado un poco". El diplomático ha declarado que habrá negociaciones durante todo el día, mostrándose incierto con la duración del encuentro: "las COP, en general, se alargan más de lo previsto", ha mantenido. Con todo, ha asegurado que "el viernes será posible tener una percepción más clara "de cuándo terminará".

El Ministerio de Salud brasileño, por su parte, ha indicado que hasta 21 personas han tenido que recibir atención médica tras el incendio que ha afectado a la Zona Azul del evento, en la mayoría de casos (19) por inhalación de humo, mientras dos personas han sufrido ataques de ansiedad posteriores al suceso y nadie se ha visto afectado por quemaduras. Asimismo, doce pacientes ya han recibido el alta, restando así otros nueve bajo el cuidado de los sanitarios.

El responsable de la Casa Civil para la cumbre se ha referido también al fuego y ha precisado que "se originó en una pequeña sección de los pabellones, y consideramos que lo mejor era aislarla". "Las demás áreas funcionarán con normalidad, especialmente la Zona Verde", ha indicado, mientras que "la Zona Azul se evacuó por precaución, pero hemos reanudado el trabajo allí esta noche", reiteró.

Correia también ha destacado la labor del Departamento de Bomberos a la hora de controlar rápidamente el incendio. "En seis minutos, el fuego había desaparecido por completo. Los bomberos actuaron de forma excepcional, junto con el personal de la CMNUCC y de la ONU. Ahora todo ha vuelto a la normalidad", ha celebrado.