Las protestas juveniles en Alemania pierden fuerza en su segunda convocatoria y transcurren de forma pacífica

Archivo - Los manifestantes se enfrentan a la policía en Berlín (Alemania) mientras toman las calles - Gaby Schuetze / Zuma Press / Europa Press

BERLÍN 15 Nov. (DPA / EUROPA PRESS) -

La participación en la segunda jornada de protestas juveniles celebradas en Alemania ha caído drásticamente respecto a la convocatoria registrada hace dos semanas, en una movilización que se ha desarrollado de forma mayoritariamente pacífica, según ha informado la Policía.

En la capital, Berlín, unas 700 personas se han concentrado durante la tarde --una cifra siete superior a la registrada por los organizadores y, por tanto, permitida--, en una marcha saldada con dos detenidos por el presunto lanzamiento de artefactos pirotécnicos, según ha detallado un portavoz policial, quien ha precisado que cerca de 700 agentes han sido desplegados para vigilar la protesta.

En la ciudad de Bremen, ubicada en el norte del territorio, hasta 670 personas han participado en una protesta en el centro de la ciudad, aunque las estimaciones se han visto frustradas ya que se contaba con una asistencia que rondase las 2.000 personas.

Las ciudades situadas del oeste del país también han registrado una participación inferior a la esperada, con solo 80 personas manifestándose en la ciudad de Wuppertal y 100 en Düsseldorf.

La iniciativa 'Gen Z regelt' ("la Generación Z toma las riendas")convocó una nueva serie de manifestaciones con reivindicaciones que pedían desde una mayor financiación para los centros educativos y psicosanitarios hasta medidas para hacer frente al aumento del coste de la vida y una mayor justicia social y climática.

Asimismo, la iniciativa también se opone a la introducción del servicio militar obligatorio y a la ampliación de la vigilancia estatal.

Hace dos semanas, decenas de miles de jóvenes se sumaron a la primera ronda de manifestaciones en ciudades de todo el país. Aunque la mayoría de las manifestaciones se desarrollaron de forma pacífica, algunas fueron seguidas de enfrentamientos violentos por lo que, posteriormente, la iniciativa juvenil se distanció de la violencia.

Se esperan protestas más numerosas para el próximo viernes en Alemania y en otros lugares de Europa, como parte de una huelga juvenil a escala continental. En Berlín, los organizadores han registrado una manifestación para unos 15.000 participantes.