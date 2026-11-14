Protestas por la vivienda en más de 30 ciudades de Portugal

Manifestación por la vivienda en Oporto (archivo) - Diogo Baptista / Zuma Press / Europa Press

MADRID 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un total de 32 poblaciones han sido testigo este sábado de manifestaciones por la vivienda convocadas por la plataforma Casa Para Vivir, que exige la retirada de la reforma del Nuevo Régimen de Arrendamiento Urbano que tramita el Parlamento portugués.

La manifestación más concurrida ha sido la de Lisboa, que ha partido de la Alameda Don Afonso Henriques hacia Martim Moniz y en la que se han podido ver banderas del movimiento Vida Justa o de la Confederación General de Trabajadores Portugueses (CGTP).

Durante la marcha se han coreado lemas como "La casa es para vivir, no para especular", "Queremos techo, queremos suelo" o "Montenegro, queremos un buen salario y una casa para vivir", en referencia al primer ministro conservador luso, Luís Montenegro.

En las protestas han participado los colectivos de la Acampada de Lisboa y la Acampada de Oporto, que en las últimas semanas han instalado campamentos en el centro de ambas ciudades a pesar de los reiterados desalojos. También se han escuchado las canciones 'Agora que estamos juntas' o el 'J'ai deux passions' que se ha podido oír durante las protestas en Francia.

"Portugal ha salido a la calle. El coste de la vivienda es insoportable", ha denunciado Jorge Filho, miembro del movimiento Puerta a Puerta, en declaraciones al 'Diário de Notícias'. "Con los salarios no se paga lo que cuesta una casa. Ha llegado a un punto en el que nosotros necesitamos salir a la calle a exigir nuestros derechos", ha añadido.

En la marcha de Lisboa se ha denunciado también la "exagerada" respuesta policial a las acampadas y protestas. "Han sido manifestaciones pacíficas, con familias. Yo por ejemplo he venido con mi hija", ha explicado la participante Raquel Fortuna, que pide que la Policía garantice la seguridad de quien protesta.

El responsable de la Asociación de Inquilinos Lisboetas (AIL), António Machados, ha defendido la necesidad de aprovechar las casas vacías, "más de 300.000", lo que "ayudaría a resolver el problema muy rápidamente".