Publicada en redes información personal del presidente y otros altos cargos surcoreanos

Archivo - El avión presidencial surcoreano en Pekín (archivo) - Dai Tianfang / Xinhua News / Europa Press
MADRID 2 Nov. (EUROPA PRESS) -
Información personal sobre el presidente surcoreano, Lee Jae Myung, y otros 167 altos cargos relacionados con la Presidencia ha sido publicada en internet tras una filtración de datos, según han confirmado las autoridades surcoreanas.
La televisión pública surcoreana, KBS, ha publicado que el fichero difundido incluye un listado de pasajeros completo con 168 nombres, fechas de nacimiento, números de pasaporte y su caducidad y cargos de un vuelo del avión presidencial surcoreano en un trayecto entre Corea y Bélgica. En el avión viajaban el presidente, altos cargos de su oficina y varios periodistas.
La lista se correspondería a un viaje oficial de Lee a Bélgica, Italia y Francia del pasado mes de junio y fue publicada el 2 de junio, antes incluso de producirse el desplazamiento.
La Presidencia ha confirmado que están al tanto de lo ocurrido y han subrayado que han tomado ya medidas al respecto. "Estábamos al tanto del contenido de la noticia antes de su publicación y hemos tomado medidas al respecto" tanto desde Presidencia como desde otros organismos, como el Ministerio de Asuntos Exteriores, ha explicado, según recoge la agencia de noticias surcoreana Yonhap.
"Nos tomamos esta cuestión muy en serio y estamos investigando en profundidad con varias perspectivas las circunstancias de esta filtración", ha apuntado un portavoz de Exteriores citado por Yonhap. "Tomaremos las medidas necesarias en función de los resultados", ha remachado.