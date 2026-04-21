Putin advierte de la posible injerencia extranjera en las legislativas rusas de septiembre

Vladimir Putin, presidente de Rusia. - Europa Press/Contacto/Alexander Kazakov/Russian Go

MADRID 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Rusia, Vladimir Putin, ha advertido este martes de la posibilidad de que los "adversarios extranjeros" del país pretendan influir en las elecciones legislativas del 20 de septiembre, en las que, por primera vez desde el inicio de la invasión rusa, participaran electores de Donetsk, Lugansk, Jersón y Zaporiyia.

Putin ha afirmado que las elecciones a la Duma Estatal --la Cámara Baja de la Asamblea Federal bicameral-- "se desarrollarán en condiciones difíciles", en un contexto en el que los "adversarios, especialmente extranjeros, intentarán aprovechar cualquier oportunidad para dividir y desestabilizar la sociedad rusa".

"Por primera vez, participarán los residentes de nuestras cuatro regiones históricas reunificadas", ha destacado en una ceremonia de entrega de distinciones, en relación a estas cuatro provincias del este de Ucrania ocupadas por Moscú, en el caso de Lugansk, en su totalidad.

Aún con todo, el presidente ruso confía en que los resultados acaben frustrando estas supuestas maniobras para influir en el electorado y se decante "por programas e ideas políticas constructivas, patriotas y personas de acción", informa Interfax.

La cuestión territorial después de más de cuatro años desde la invasión de Ucrania es una de los principales motivos de fricción en las negociaciones. Kiev ha reiterado que no cederá la soberanía sobre este territorio, en el que Rusia actúa con plena autoridad, en especial sobre la región del Donbás, que agrupa las provincias de Donetsk y Lugansk.

En septiembre de 2022, apenas unos meses después del comienzo de esta parte de la guerra --el conflicto territorial se remonta a 2014 con la anexión rusa de Crimea--, Moscú celebró un referéndum en estas cuatro provincias, cuyos resultados a favor de la adhesión a Rusia no fueron reconocidos internacionalmente.