Putin afirma que no le "concierne" Groenlandia pero le pone precio: 850 millones de euros

MADRID 22 Ene. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Rusia, Vladimir Putin, se ha desentendido este miércoles de "lo que está sucediendo" en Groenlandia, en medio de las pretensiones de su homólogo estadounidense, Donald Trump, por su adquisición, si bien ha puesto precio a la isla perteneciente a Dinamarca, estimándolo en cerca de mil millones de dólares (855 millones de euros).

El mandatario ha asegurado que "no nos concierne en absoluto lo que está sucediendo" en Groenlandia, durante una reunión con miembros del Consejo de Seguridad ruso en la que ha comparado la crisis abierta a cuenta del deseo de Trump por tomar control de la isla con el territorio de Alaska, comprado a Moscú por Washington a mediados del siglo XIX.

"Tenemos experiencia resolviendo problemas similares con Estados Unidos (...) si no me falla la memoria, la superficie de Alaska es de unos 1.717.000 kilómetros cuadrados, un poco más", ha declarado antes de estimar que el valor de la compraventa "ascendería a 158 millones de dólares" actuales, esto es, poco más de 135 millones de euros.

Putin, que ha defendido sus cálculos pero ha reconocido que "estas cifras deben verificarse", ha considerado que el precio de Groenlandia "rondaría los 200-250 millones de dólares" de la época. "Si comparamos con los precios de entonces del oro, esa cifra sería mayor, seguramente cercana mil millones (de dólares, 850 millones de euros)", ha precisado, aludiendo al cambio actual.

El presidente ruso ha sostenido que Estados Unidos "puede gestionar" dicho coste y ha defendido que Dinamarca --que se opone a dicha venta-- y el país norteamericano "también tienen experiencia en este sentido", aludiendo a la adquisición de las Islas Vírgenes a Copenhague por parte de Washington en 1917. "Así que esa experiencia también existe", ha recalcado.

Además, ha aprovechado para afear que las autoridades danesas "siempre han tratado a Groenlandia como una colonia (...) con bastante dureza, por no decir crueldad".