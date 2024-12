Putin asegura que aún no se ha reunido con Al Assad pese a concederle asilo

MADRID 19 Dic. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Rusia, Vladimir Putin, ha asegurado que todavía no se ha reunido con el depuesto mandatario sirio Bashar al Assad, pese a que le concedió asilo hace más de dos semanas ante el fulgurante avance en Siria de una ofensiva liderada por los yihadistas de Hayat Tahrir al Sham (HTS).

"Aún no me he reunido con el presidente Al Assad desde su llegada a Moscú, pero planeo hacerlo", ha afirmado Putin durante una rueda de prensa en la que, por primera vez, ha aclarado cuál es el actual nivel de contacto con quien fuese un aliado político clave de Rusia en Oriente Próximo.

El presidente ruso ha admitido que la actual situación en Siria "no es fácil", pero ha confirmado que su Gobierno mantiene contactos con los grupos que ahora están al mando. Rusia tiene importantes bases militares que aspira a conservar en el nuevo escenario, aún por definir.

Dentro de estos contactos, el presidente ruso se ha mostrado dispuesto a preguntar a Al Assad y a las nuevas autoridades sirias por el paradero del periodista Austin Tice, desaparecido hace doce años.

Putin también ha confirmado que las autoridades rusas ayudaron a evacuar de Siria a "4.000 combatientes iraníes", aliados también de Al Assad. El presidente ha explicado que fueron evacuados desde una de las dos bases rusas, en concreto la que está situada en la provincia de Latakia.