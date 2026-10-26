Putin felicita a Lula por su victoria en Brasil y aboga por seguir desarrollando una "cooperación bilateral fructífera"

Archivo - El presidente de Rusia, Vladimir Putin, en una fotografía de archivo - Kristina Solovyova/Kremlin /dpa - Archivo

MADRID 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Rusia, Vladimir Putin, ha felicitado este lunes a su homólogo de Brasil, Luiz Inázio Lula da Silva, por su victoria en la segunda vuelta de las elecciones en el país sudamericano, al tiempo que ha resaltado que estos resultados suponen un respaldo popular a su agenda económica y social y ha abogado por seguir desarrollando "una cooperación bilateral fructífera".

"Querido amigo, acepte mis más sinceras felicitaciones con motivo de su reelección para el puesto de presidente de Brasil", ha dicho Putin en una carta enviada a Lula da Silva tras el anuncio de su victoria. "Los resultados de la votación han confirmado plenamente el reconocimiento, por parte de sus conciudadanos, de sus destacadas cualidades de liderazgo, así como el respaldo al rumbo de desarrollo social y económico sostenible del país y a la defensa de su soberanía y sus legítimos intereses en la escena internacional", ha agregado.

Así, ha manifestado que "es difícil sobrevalorar su contribución personal al fortalecimiento de la asociación estratégica entre Brasil y Rusia", antes de hacer hincapié en que ambos países "seguirán trabajando en estrecha colaboración para continuar impulsando una cooperación bilateral fructífera en todos los ámbitos, así como una colaboración constructiva en el marco de Naciones Unidas, los BRICS, el G20 y otras estructuras multilaterales".

Putin ha aprovechado además para felicitar al presidente de Brasil por su cumpleaños --dado que este martes cumplirá 81 años-- y le ha deseado "buena salud, felicidad, bienestar y nuevos éxitos en sus labores gubernamentales, en beneficio del amigo pueblo de Brasil", según la citada misiva, publicada por el Kremlin.

A las felicitaciones se ha sumado el portavoz del Kremlin, Dimitri Peskov, quien ha destacado que Lula da Silva "está llevando a cabo un gran trabajo no solo para desarrollar las relaciones bilaterales, sino también para continuar los procesos en el seno de los BRICS y otras organizaciones", según la agencia de noticias TASS. "Esperemos que estos procesos continúen en el futuro", ha zanjado.

La comisión electoral ha indicado que Lula se ha hecho con el 51,77% de los votos válidos en la segunda vuelta de las presidenciales, mientras que el ultraderechista Flávio Bolsonaro, hijo del expresidente Jair Bolsonaro, ha obtenido el 48,23% de los apoyos, según datos correspondientes al 99,89% del escrutinio en las urnas, con una participación cercana al 80,8%.