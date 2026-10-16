Putin marca la "liberación" de Donetsk como uno de los próximos objetivos de la guerra de Ucrania

Vladimir Putin, presidente de Rusia. - Метцель Михаил / Zuma Press / Europa Press

MADRID, 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Rusia, Vladimir Putin, ha afirmado este viernes que la "liberación" de Donetsk está entre los próximos objetivos de la llamada "operación especial militar" en Ucrania, una vez que tan solo quedan ya unos 2.750 kilómetros bajo control de las fuerzas de Kiev.

Putin ha destacado que la "liberación" de Donetsk sigue siendo "uno de los principales objetivos" de la guerra y que la llegada de las tropas rusas a la ciudad de Dobropilia ha sido un "acontecimiento significativo" para la misión ya que "abre una ruta directa hacia la frontera" de este territorio.

Asimismo, la "liberación" este viernes de la localidad de Oleksievo-Druzhkivka y el renovado asalto a las tropas ucranianas apostadas en Druzhkivka y Kramatorsk "crean las condiciones para acabar rápidamente la limpieza del Donbás de las formaciones de combate del régimen de Kiev", ha asegurado el mandatario.

"Actualmente, 2.748 metros cuadrados de territorio en la República de Donetsk permanecen bajo el control de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Solo este año, ustedes han puesto bajo control de las Fuerzas Armadas de Rusia algo más de 2.000 kilómetros", ha elogiado Putin al Grupo Conjunto de Fuerzas rusas.

Por otro lado, el presidente ruso ha destacado que a diferencia de Donetsk, donde Ucrania controla "poco más del 10%" del territorio, y Zaporiyia, donde mantiene "el 16,5%" de la región, Lugansk "está completamente" bajo control ruso.

Putin ha remarcado que además de la expulsión de las tropas ucranianas de territorio ruso, es fundamental el control de estas zonas para establecer una zona de "seguridad absoluta" para evitar posibles agresiones en el futuro, por lo que descarta renunciar a ello en una eventual negociación de paz.

"La tarea no consistía solo en expulsar al enemigo de nuestro territorio, sino también en crear una zona de seguridad en los territorios adyacentes" y "esta tarea se está llevando a cabo con éxito", ha dicho, recogen agencias rusas de noticias.

ATAQUES SOBRE LA INDUSTRIA ENERGÉTICA UCRANIANA

Putin ha vuelto a incidir en que los ataques de Rusia a este tipo de instalaciones son una respuesta a las acciones militares de Ucrania a la industria del combustible y la energía rusas y ha celebrado el éxito de las mismas.

De igual forma, ha anunciado que las Fuerzas Armadas "deben continuar los ataques masivos y coordinados" contra instalaciones militares e industriales de Ucrania, así como contra sus centros logísticos.