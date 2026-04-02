Putin se muestra dispuesto a "hacer todo lo posible" por contribuir a la paz en Oriente Próximo

Archivo - Imagen de archivo del presidente de Rusia, Vladimir Putin. - Alexander Shcherbak/TASS via ZUM / DPA - Archivo

MADRID 2 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Rusia, Vladimir Putin, se ha mostrado este jueves dispuesto a "hacer todo lo posible" por contribuir a la paz en Oriente Próximo durante una reunión con el ministro de Exteriores de Egipto, Badr Abdelati, que se encuentra de visita en Moscú.

Así, ha subrayado la importancia de "normalizar la situación" en la región, donde la ofensiva contra Irán cumple ya más de un mes desde su inicio. "Todos esperamos que el conflicto termine, y a ser posible cuanto antes. (...) Lo repito una vez más: por nuestra parte, estamos dispuestos a hacer todo lo necesario para que la situación vuelva a la normalidad", ha señalado el mandatario ruso.

"Todos esperamos que el conflicto termine, como es bien sabido, lo antes posible. Ayer, el presidente (Donald) Trump habló sobre esto, y lo reitero: nosotros, por nuestra parte, estamos dispuestos a hacer todo lo posible para que la situación vuelva a la normalidad, como se suele decir en estos casos, a un estado normativo", ha declarado.

La situación en la región, ha subrayado Putin, es "motivo de preocupación universal". "Es muy importante para Rusia conocer la postura de Egipto, país clave en Oriente Próximo, sobre este asunto", ha dicho.

Asimismo, ha trasladado al ministro egipcio una invitación para el presidente del país, Abdelfatá al Sisi, para que visite Rusia, al tiempo que ha expresado su "esperanza" de que el país cuente con la "más alta representación" en la próxima cumbre Rusia-África.

"Nos gustaría llamar la atención sobre la próxima cumbre Rusia-África, que está prevista para octubre de este año. Esperamos que Egipto esté representado por una delegación de alto nivel. Si el presidente encuentra tiempo, estaremos encantados de verlo en Moscú", ha recalcado.

El portavoz del Kremlin, Dimitri Peskov, ha indicado por su parte que Rusia "está preparada" para continuar las conversaciones con la vista puesta en lograr una resolución y "garantizar que la situación militar transiciona hacia una pacífica lo antes posible".

Por su parte, el Ministerio de Exteriores de Egipto ha afirmado que la visita se enmarca en el intento de las partes por fomentar un fortalecimiento de las relaciones bilaterales en diversos sectores. Así, ha indicado que el ministro tiene previsto reunirse con varios altos cargos del Gobierno para "debatir formas de desarrollar las relaciones bilaterales e intercambiar puntos de vista sobre diversos temas regionales e internacionales de interés común".