Putin reconoce contactos con Trump sobre la situación de Cuba

El presidente ruso, Vladimir Putin - Europa Press/Contacto/Valery Sharifulin
MADRID 4 Jun. (EUROPA PRESS) -
El presidente ruso, Vladimir Putin, ha reconocido este jueves haber mantenido contactos con la Administración de Donald Trump para abordar la situación de Cuba, país que enfrenta una crisis económica agravada por las sanciones de Estados Unidos desde principios de año.
"Para responder a su pregunta directa... Me ha preguntado si habíamos estado en contacto con la Administración estadounidense en relación con la cuestión cubana. Sí, los tuvimos", ha señalado en una rueda de prensa de la que se ha hecho eco la agencia de noticias rusa Interfax.
El mandatario, que ha declarado que "no deseaba hacer más comentarios" al respecto, ha recordado que las autoridades rusas enviaron a finales de marzo un petrolero con 100.000 toneladas de crudo ruso para romper con el bloqueo al país caribeño.
"Cuba es un país amigo. Nuestras relaciones se han desarrollado tradicionalmente a lo largo de décadas, y la Administración estadounidense es consciente de ello. Nuestros contactos con Cuba continúan", ha manifestado.