Putin se reunirá este miércoles en Moscú con el ministro de Exteriores de Hungría para abordar la crisis energética

MADRID 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente ruso, Vladimir Putin, tiene previsto abordar este miércoles con el ministro de Exteriores húngaro, Péter Szijjarto, la situación energética y el futuro del suministro de petróleo a Hungría a medida que crece la tensión por la suspensión de las entregas a través del oleoducto Druzhba, dañado por un ataque en el marco de la invasión de Ucrania.

El portavoz del Kremlin, Dimitri Peskov, ha indicado que las partes hablarán principalmente de esta cuestión, de gran importancia para las autoridades húngaras, durante su encuentro en Moscú aprovechando la visita del jefe de la diplomacia húngara al país.

"Por supuesto, este tema se examinará hoy durante las conversaciones de Putin con el señor Szijjarto. Más allá de eso, no ha habido otras solicitudes", ha aclarado Peskov, según informaciones recogidas por la agencia de noticias TASS.

Así, ha aclarado que estas conversaciones vienen motivadas también por el cierre del estrecho de Ormuz a medida que avanza la ofensiva de Estados Unidos e Israel contra Irán, si bien ha descartado que los países europeos hayan solicitado expresamente "aumentar o reanudar los suministros en este contexto". "No ha habido las solicitudes de este tipo", ha recalcado.