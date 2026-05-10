Qatar confirma un ataque con dron contra un buque mercante en sus aguas territoriales

Archivo - En el centro, bandera de Qatar - Europa Press/Contacto/Albin Lohr-Jones - Archivo

MADRID 10 May. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Qatar ha confirmado este domingo que un buque mercante procedente de Emiratos Árabes Unidos ha sido objeto de un ataque con dron mientras estaba en sus aguas territoriales, sin que se hayan registrado víctimas.

"Un buque mercante de carga que se encontraba en aguas territoriales del país --al noreste del puerto de Mesaieed-- y que procedía de Abu Dabi, fue atacado por un dron el domingo por la mañana", ha indicado el Ministerio de Defensa en sus redes sociales.

El incidente ha provocado un incendio de "poca magnitud" dentro de la embarcación, que, una vez ha sido controlado, ha continuado su travesía hacia el puerto de Mesaieed, localidad situada a unos 43 kilómetros al sur de la capital qatarí, Doha.

"Se tomaron las medidas necesarias y se coordinó la actuación con las autoridades competentes", ha agregado la cartera militar, que no ha precisado el origen del dron.