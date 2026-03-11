Qatar confirma tres nuevos ataques con misiles

Misil iraní sobre la ciudad de Hebrón, en Cisjordania - Europa Press/Contacto/Mamoun Wazwaz

MADRID 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Qatar ha informado sobre tres nuevos ataques con misiles dirigidos contra su territorio, a la vez que ha confirmado que todos ellos fueron "interceptados" por el Ejército.

"Las Fuerzas Armadas han interceptado un ataque con misiles que tenía como objetivo al Estado de Qatar", ha señalado el Ministerio de Defensa en tres mensajes distintos a lo largo de este miércoles, a medida que repelía los ataques.

Aunque las autoridades qataríes no han especificado el origen de los misiles, el país del Golfo ha sido blanco de los ataques lanzados durante los últimos días por Irán como represalia a la ofensiva lanzada el 28 de febrero por Estados Unidos e Israel, que ha dejado hasta la fecha más de 1.200 muertos en la República Islámica, incluido el líder supremo iraní, el ayatolá Alí Jamenei.

Ante estos ataques, el portavoz de Exteriores qatarí, Majed al Ansari, insistió este martes en buscar una salida diplomática a la guerra regional, aunque admitió que esto resulta difícil en un momento en que su país sufre ataques "diarios".

Sobre la respuesta que dará el emirato del Golfo a los ataques lanzados por Irán, que insiste en que tienen como objetivos intereses estadounidenses, Al Ansari ha recalcado que cualquier agresión contra Qatar tendrá una "respuesta proporcional".